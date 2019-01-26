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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
26.01.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Palandöken: Türkiye sağlık turizminde lider olmalı

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Palandöken: Türkiye sağlık turizminde lider olmalı

Dünyada sağlık turizmi konusunda Türkiye’nin lider olması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemizin jeopolitik konumunu, yer altı kaynaklarını, sağlık kuruluşlarını ve sektörde yetişmiş insan gücünü sağlık turizmi için fırsata çevirmeliyiz. Son yıllarda atak yaptığımız sağlık turizminde lider ülke konumuna geçmeliyiz. Dünyada sağlık turizmi denince akla ilk Türkiye gelmeli" dedi.

Sağlık için gelen turistlerin diğer turistlere göre daha fazla döviz bıraktığının altını çizen Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, "Turizmdeki hedefimiz nicelikten çok niteliği artırmaksa, sağlık turizmi bulunmaz bir fırsat. Çünkü gezmeye gelen turistler ortalama 700 dolar harcarken sağlık için gelenler 10 bin dolar civarında harcama yapıyor. Bu da hem esnafımıza hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Özellikle son yıllarda termal turizm, fizik tedavi ve rehabilitasyon, diyaliz, kök hücre tedavisi, plastik cerrahi operasyonlar ve saç ekimi gibi tedaviler ülkemizi cazibe merkezi yaptı. Bu kapsamda termal ve medikal olarak çeşitlenen sağlık turizminde gelişme sağlıyoruz. 2018’de Türkiye yaklaşık 800 bin sağlık turisti ağırlayarak 7 milyar dolar gelir elde etti. Bu rakamlar sağlık turizminin geldiği nokta açısından sevindirici ancak henüz yeterli değil" diye konuştu.

"TERMAL TURİZMDEKİ YATAK KAPASİTESİ ARTIRILMALI"

Sağlık turizminde 2023 için hedeflenen 30 milyar dolar gelire ulaşmak için pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Palandöken, "Dünyada her geçen gün önem kazanan sağlık turizminde hak ettiğimiz payı almak için daha çok çalışmalıyız. Türkiye, bin 300 termal ve 2 binin üzerinde şifalı su kapasitesi ile dünyada 5'inci sırada. Sağlık turizminde bu imkanlardan faydalanmak için termal turizm merkezlerindeki yatak kapasitesini artırmalıyız. Tıp alanı başta olmak üzere, konaklama hizmetleri, ulaşım, haberleşme, çevre, mimari, sigortacılık ve bankacılık sistemleri, sağlık turizmi aracı kurumları gibi sektörler arası işbirliği ile sağlık turizmini en üst noktaya taşımalıyız. Yeni pazarlama stratejileri belirlenerek sosyal medya reklam ve tanıtımlarına ağırlık verilmeli" şeklinde konuştu.

"ESNAF SAĞLIK İÇİN GELEN TURİSTLERDEN KAZANIYOR"

Esnafın da sağlık turizmi için üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydeden Palandöken, "Sağlık turizmi için gelen turistler, her şey dahil sistemle gelenlerin aksine çevreye daha duyarlı. Tedavi için gelen turistler tarihi ve kültürel mekanları, çarşı pazarı gezerek esnaftan alışveriş yapıyor. Bunun için esnaf ve sanatkarımız, büyüyen sağlık turizmi potansiyelini iyi değerlendirip kendini geliştirmeli. Bulundukları bölgeye has yöresel lezzetlerin yanında kıyafetleri ve hediyelik eşyaları satarak ürün yelpazesini genişletmeli. Sadece kıyı kesimlerindeki esnafımız değil, ülkenin dört bir yanındaki esnafımız sağlık için gelen turistlerle iletişim kurmak için yabancı dil konuşabilmeli. Sağlık turizminden elde edilen gelir hedefine ulaşmak için esnaf da üzerine düşeni yapmalı" ifadelerini kullandı.

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