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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
17.08.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

Palandöken: "Turizm sadece deniz ve güneşten ibaret değil”

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Palandöken: "Turizm sadece deniz ve güneşten ibaret değil”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Hem Türkiye’de hem de dünyada büyük bir gelişme gösteren sağlık turizmine yönelmeliyiz. Kongre, kültür, gastronomi, inanç turizmi gibi alternatif turizm alanlarını geliştirmeliyiz” dedi. 

Türkiye’nin turizm potansiyelinin yüksek olduğunu ve ekonomi için turizm faaliyetlerinin mutlaka çeşitlendirilmesi gerektiğinin altını çizen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Turizmi yalnızca deniz, kum ve güneşten ibaret görürsek dünyadaki turizm pastasından hak ettiğimiz payı alamayız. Ülkemiz hem coğrafi konumu hem de doğal güzellikleri ile adeta bir turizm cennetiyken bu potansiyeli çok iyi değerlendirmeliyiz. Özellikle son yıllarda hem Türkiye’de hem de dünyada büyük bir gelişme gösteren sağlık turizmine yönelmeliyiz. Bunun yanı sıra kongre turizmi, kültür turizmi, gastronomi turizmi, inanç turizmi, gibi alternatif turizm alanlarını geliştirmeliyiz” dedi.

“SAĞLIK TURİZMİNDEN ELDE EDİLEN GELİR BİR YILDA İKİ KATINA ÇIKTI”

Turizm gelirimizin istenilen seviyeye çıkması ve tüm sektörlerin turizmden hak ettiği payı alabilmesi için alternatif turizmin önemine işaret eden Palandöken, “Yeni teknolojik gelişmelerle birlikte tüm dünyada turizm artık yeni bir boyut kazandı. Yeni nesil turistler yalnızca denize girip güneşlenmekle yetinmiyor. Artık turizm faaliyetleri gidilen ülkelerin kültürünü, inancını, yaşam tarzını görmek için, yöresel yiyecekleri tadıp paylaşmak için yapılıyor. Dinlenmek ve eğlenmenin yanı sıra turistler şifa bulmak ya da güzelleşmek için de seyahat ediyor. Ülkemize sadece sağlık turizmi için gelen turist sayısı 2017’de 433 bin 292’iken 2018’de yüzde 27 artarak 551 bin 748 oldu. Bununla birlikte sağlık turizminden elde edilen gelir de bir önceki yıla göre iki kat artarak 2 milyonu geçti. Türkiye’ye sağlık için gelen turistler başta kalp ameliyatı, katarakt ameliyatı, saç ekimi ve çeşitli estetik operasyonlar yaptırarak kişi başı ortalama 2 bin doların üzerinde para harcıyor. Diğer turistler ise ortalama 600 dolar harcıyor. Yani sağlık için gelen turist, diğer turistlerin 3 katı harcama yaparak ekonomiye daha çok katkı sağlıyor” diye konuştu.

“ULUSLARARASI ETKİNLİKLERİN ÜLKEMİZDE YAPILMASINI SAĞLAMALIYIZ”

Özellikle dünya çapındaki çeşitli organizasyonların ve etkinliklerin Türkiye’de gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini söyleyen Palandöken, “Son yıllarda turizmdeki gelirlerin büyük bir bölümünü de kongre turizmi oluşturuyor. Uluslararası toplantılar, fuarlar, spor müsabakaları gibi çeşitli etkinlikler genellikle eğitimli ve varlıklı turistleri çekiyor. Kongre için gelen turistler ortalama 2 bin 500 doların üzerinde harcama yapıyor. Üstelik yalnızca etkinliklere katılmakla kalmayıp gezdikleri şehirlerin tarihini ve kültürünü tanımak istiyorlar. Bu turistler daha sonra tekrar gelip kendi ülkelerinde de ülkemizin tanıtımını yapmış oluyorlar. Asya ile Avrupa’yı birleştiren ve konumu ile dünyanın her yerinden turist çekebilen ülkemiz için kongre turizmi çok önemli. Bu yüzden uluslararası etkinliklerin Türkiye’de düzenlenmesi için gereken çalışmaları ara vermeden yapmalıyız” şeklinde konuştu.

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