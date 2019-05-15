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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
15.05.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

Palandöken: Tarımsal verimliliği artırmaya yönelik politika geliştirmeli

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Palandöken: Tarımsal verimliliği artırmaya yönelik politika geliştirmeli

TESK Başkanı Bendevi Palandöken “Bilinçli tarım ve toprak analizi verimi artırır” dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Türkiye’den daha küçük yüz ölçümüne sahip birçok Avrupa ülkesinde tarımsal verimlilik çok daha yüksek. Ülkemizdeki gıda fiyatlarının artmasının temel nedenlerinden biri bilinçli tarım uygulamalarının olmamasından kaynaklanıyor. Maliyetleri düşürmek, verimi artırmak ve tarımdaki başarıyı üst seviyelere çıkarmak için tarım alanlarında mutlaka toprak analizi yapılmalıdır” dedi. 

Ürün pahalılığının önüne geçmek ve tarımsal verimliliği artırmanın önemini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bilinçli tarım politikaları ve toprak analizinin önemine dikkat çekti. Tarım alanlarında yapılan toprak analizinin verimlilik açısından hayati önem taşıdığını ifade eden Palandöken, “Dünyada kendi kendine yetebilen sayılı ülkeler arasında yer alan ülkemiz, büyük bir tarım potansiyeline sahip. İklimsel özellikler ve ülkemizin coğrafi konumu sayesinde fındık, kiraz ve incir üretiminde dünyada birinci sıradayız. Verimli Anadolu topraklarında yetişen çok sayıda tarım ürünüyle dünyanın önde gelen tarım ülkelerinden biriyiz. Eğer ülkemizdeki tarım politikaları daha bilinçli ve kaliteli bir şekilde uygulanırsa tarımsal gelir açısından milli ekonomiye daha büyük bir katkı sağlayabiliriz. Bunun için de öncelikle toprak analizinin üzerinde durmalıyız. Toprak anayı küstürmemek için yanlış sulama ve bilinçsiz gübrelemenin önüne geçmeliyiz. Son zamanlarda tarım ürünlerinde görülen fiyat artışının önüne geçmenin yolu da doğru tarım politikalarını uygulamaya koymaktan geçiyor” diye konuştu.

“TARIMDA MİLLİ SEFERBERLİK BAŞLATILMALI”

Ülkemizdeki tarım arazilerinin çok parçalı ve dağınık olduğuna değinen Palandöken, “Tarımsal arazilerin bu yapısı, tarımdaki bazı modern tekniklerin uygulanmasını zorlaştırdığı gibi maliyetleri de artırıyor. Hem çiftçinin kazancı düşüyor hem de fiyatlara olumsuz yansıyor. Gıda kalemindeki enflasyonu da olumsuz etkileyen bu durumun önüne geçebilmek için tarım politikalarımız gözden geçirilmeli. Yapılan araştırmalara göre bir dönümlük arazide bile doğru gübre kullanmak yüzde 40 civarında ürün artışı sağlıyor. En yüksek verimi almak için tarım alanlarında toprak, gübre, tohum ve su doğru kullanılmalı. Öte yandan BM Gıda ve Tarım Örgütü tahminlerine göre 2050 yılına kadar dünyada gıda talebinin bugüne oranla yüzde 70 artması bekleniyor. Her geçen gün çoğalan nüfus ve buna bağlı olarak artan gıda talebini fırsata çevirmek için tarım alanında milli seferberlik başlatmalıyız” ifadelerini kullandı.

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