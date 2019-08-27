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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
27.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Palandöken: Okul alışverişi esnafı canlandıracak

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Palandöken: Okul alışverişi esnafı canlandıracak

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni eğitim öğretim yılı için yapılacak harcamalarla piyasaya 25-30 milyar lira girmesinin beklendiğini belirtti.

Palandöken yazılı açıklamasında, yaz tatilinin sona ermesi ve 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla çok sayıda sektörün canlanacağına dikkati çekti. Ülke genelinde 18 milyondan fazla öğrencinin yeni eğitim öğretim yılına başlamasının, piyasaya büyük hareketlilik getireceğini belirten Palandöken, “Okul alışverişi esnafı canlandıracak. Kırtasiye, giyim, ayakkabı, çanta gibi birçok kalemde yapılacak harcamalarla eylülde piyasaya yaklaşık 25-30 milyar liranın girmesi bekleniyor” ifadesini kullandı.

Harcamaların kaliteye ve semte göre değişiklik gösterdiğinin altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

“İlköğretim öğrencisinin sadece kıyafet masrafı en az 500 lira tutarken, ürünün kalitesine ve semte göre 1500-2 bin lira gibi farklılık da gösterebiliyor. Ulaşım giderleri, yemek gibi harcamalar da eklendiğinde ülke genelindeki milyonlarca öğrenci için yapılacak harcamalar konfeksiyondan kırtasiyeye, ayakkabıcıdan berbere kadar tüm esnafımız için hareketlilik sağlayacak. Bayram hareketliliğinin ardından okulların açılması piyasada olumlu bir hava oluşturacak.”

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