Palandöken: "Mobilyacının maliyeti arttı satışlar aynı kaldı"

Fakat satışlar aynı seviyede seyrediyor. Hammadde temininde yaşanan zorluklar ve yüksek fiyatlar sebebiyle mobilyacı esnafımız çok sıkıntılı bir dönem geçiriyor" dedi.

PaMobilya malzemesinin fiyatlarının artmasıyla üretici durumundaki mobilyacı esnafının zor durumda kaldığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Mobilya yapmak için kullanılan malzemeler hem yurt dışından hem de yurt içinden karşılanıyor. Ancak yerli ve yabancı mobilya malzemelerine sürekli zam geliyor. Özellikle son 2-3 yıldır malzeme fiyatları yüzde yüz oranında arttı.

Örneğin bir mobilya üretim malzemesi olan tabaka 6 ayda 150-160 liradan 210-220 liraya kadar çıktı. Malzeme fiyatları bu kadar zamlanırken talebin düşüklüğünden ve küresel rekabetten dolayı satış fiyatlarına hiç zam yapılamadı. Mobilya üreticileri bazen hammadde bile bulamıyor. Bulduklarında ise yüksek fiyatlar yüzünden üretimden önce fiyatı düşünerek hareket ediyor" ifadelerini kaydetti.



"Esnafın maliyetleri düşürülmeli"

Maliyet kısmında KDV indirimi yapılarak esnafın desteklenmesinin hem ekonomiye hem de sektöre olumlu yansımalar yapacağını vurgulayan Palandöken, "Büyük sermayeye sahip küresel büyüklükteki yabancı mobilya firmalarına rağmen yerli mobilya sektörünün ihracatı son 5 yılda yüzde 25 arttı. Sektör 5,5 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne ulaştı. Bu yılın Ekonomi Bakanlığı tarafından ihracat yılı olarak açıklanması, mobilyada ihracat hedeflerini daha da yukarıya taşıdı. 2023’te dünya dış ticaretinden yüzde 1,5 pay almak için önce küçüğün desteklenip büyütülmesi gerekli.

Çünkü ihracatın artmasındaki en önemli koşul önce küçük esnafın desteklenmesidir. Ankara Siteler ve Bursa İnegöl gibi mobilya sitelerinde üretimde bulunan birçok mobilyacımız, dünyada isim yapmış hatta mobilya sektöründe dünya çapında rağbet görecek konuma gelmişlerdir.

Bu yüzden artan malzeme fiyatları ve değişmeyen satış fiyatlarının altından kalkmaya çalışan mobilyacı esnafımız, malzeme alımında KDV indirimi ve çalışan işçiler için SGK prim desteği ile desteklenmeli. Geçtiğimiz yıl satışta yapılan bu indirimler bu yıl maliyet kısmında yapıldığında 52 bin 734 mobilyacı esnafımız rahatlayacak, sektör daha hızlı gelişecektir" açıklamasında bulundu.

Özellikle el yapımı ustaların desteklenmesi gerektiğini belirten Palandöken, "Küçük ve bireysel işletmeler desteklenmeli ki bu meslek ölmesin. Çünkü bu işletmeler genelde butik ürünler üretiyorlar. Geçtiğimiz yıl mobilya satışlarına uygulanan KDV indiriminin bu yıl da mobilya üreticisinin kullandığı malzemeler için getirilmesi sektörü rahatlatacaktır" dedi.