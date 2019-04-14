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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.04.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

Palandöken: Kuralsızlık mutlaka bitirilmeli

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Palandöken: Kuralsızlık mutlaka bitirilmeli

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken “Zincir marketler onlarca esnaf kolunu olumsuz etkiliyor” dedi.

Perakende yasanın yeniden düzenlenerek zincir marketlerin kuralsız açılışlarının önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Uzun yıllardır esnaf ve sanatkarın tamamını olumsuz etkileyen en önemli sorunun zincir marketlerin kuralsız açılışları olduğunu dile getiriyoruz. Var olan Perakende Yasası’na yeni bir düzenleme getirilerek bu kuralsız açılışlara bir sınır ve çeki düzen getirilmediği takdirde esnaf ve sanatkar zarar görmeye devam edecektir” dedi. 

Zincir marketlerin onlarca sektörde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkara zarar verdiğine dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkarımız 17 sektörde 307 meslek kolunda faaliyet gösteriyor. En sonki verilere göre ülke genelinde sayıları 32 bini aşkın zincir marketin zarar vermediği çok az esnaf ve sanatkar meslek kolu kaldı. En çok gıda satışları nedeniyle bakkal ve manav esnafımız zarar görse de, ayrıntılı şekilde bakıldığında zincir marketlerde satılmayan hiçbir şey yok. Her köşe başına yan yana açılmasıyla birlikte teknolojik aletten konfeksiyona, ayakkabıdan kozmetiğe her alanda satış yapıyorlar. Dolayısıyla bakkalımız, terzimiz, manavımız, konfeksiyoncumuz ve daha onlarca meslek kolunda faaliyet gösteren esnafımız, her sokağa giren zincir marketlerden bıkmış durumda” diye konuştu.

“PERAKENDE YASASININ GÜNCELLENECEK OLMASINDAN UMUTLUYUZ”

Perakende yasasının güncellenme aşamasının vakit kaybetmeden sonuçlanması gerektiğini belirten Palandöken, “Yıllar içerisinde zincir market sayılarının katlanarak artması esnaf ve sanatkârımızın nasıl zor bir tablo ile karşı karşıya geldiğini gösteriyor. 2015’te 18 bin 608 olan zincir market sayısı 4 yılda yani 2018 sonu itibariyle yüzde 66 artarak 31 bin 933’e çıktı. Perakende Yasasının güncellenecek olması esnafımızı bu konuda çözüm bulunma umuduyla sevindirmişti. Güncellenme aşamasının vakit kaybetmeden sonuçlanması gerekiyor. Zincir marketlerin açılış kapanış saatleri ile açılış kapanış sayıları başta olmak üzere yeni bir düzenleme esnafımızı rahatlatacaktır” şeklinde konuştu.

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