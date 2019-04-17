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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
17.04.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Palandöken: Kermeslerin görevi zeytin-peynir satmak değildir

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Palandöken: Kermeslerin görevi zeytin-peynir satmak değildir

TESK Genel Başkanı Palandöken uzun süren kermeslere ilişkin tepkisini dile getirdi.

Kermeslerin açılış ve kapanışlarının mutlaka denetlenmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Dernek, vakıflar ve çeşitli kuruluşlar tarafından yardım adı altında düzenlenen kermesler, bazen haftalarca, hatta aylarca açık kalarak adeta ticari bir işletme gibi hareket ediyor. Yöresel ürünlerin yanı sıra tereyağı, peynir, zeytinyağı v.b gibi ürünleri satarak esnaflık yapıyorlar. Bu kermeslerin yasal izin süresini aşmasına izin verilmemeli. En önemlisi kermesler zeytin, peynir ve tereyağı satma yeri haline gelmemeli. Kermeslerin açılış ve kapanışları mutlaka denetlenmeli ve verilen süre içerisinde kapanışı sağlanmalı” dedi.

Hayır amacıyla açılan kermeslerin ticari bir işletme gibi hareket ederek çevre esnafına zarar verdiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kermes adı altında şehrin en işlek caddelerinde, zaman zaman okulların bahçelerinde kurulan bazı çadırlar ve alışveriş noktaları, 3 günlük yasal süresinin dışına çıkarak çevre esnafının işini elinden alıyor. Milletimize gerçekten hizmet eden vakıf ve derneklere yasal süresini aşmadan yardımlaşmak için düzenlenen kermeslere sözümüz yok. Ancak kermesleri amacından saptırarak adeta devletin ve milletin sırtından geçinerek, vergi ve kira ödemeden ticaret yapanlara şiddetle karşıyız. Kermeslerin görevi ekmek, peynir, zeytin, zeytin yağı ve tereyağı gibi ürünleri satmak değildir. Öyle kermesler var ki içerisinde gıda ürünlerinden temizlik ürünlerine, aksesuarlardan giyim ürünlerine kadar her şey var. Yani bir AVM’ye mi gidiyorsun yoksa bir kermese mi belli değil. Bazen haftalarca, hatta aylarca açık kalan bu kermesler yüzünden esnafımız iş yapamaz hale geliyor” diye konuştu.

“KERMESLERİN YASAL SÜRESİ KONTROL EDİLMELİ”

Haksız rekabet şartları oluşturan kermeslerin mutlaka denetlenmesi ve yasal süresini aşmaması gerektiğin ifade eden Palandöken, “Kermesler hayır ve yardım amacıyla kısa süreli yapılan etkinliklerdir. Ancak günümüzde ne yazık ki kira vermeden ticaret yapan organizasyon haline dönüştürüldüler. Haftalarca ve aylarca açık kalan kermeslerin denetimi artırılmalı. Kermes süresi 3 günü geçtiğinde ticari faaliyette bulundukları kabul edilmeli ve resen vergi mükellefi olmaları sağlanmalı. Esnaf ve sanatkârımız kirasını ödemek, vergisini, sosyal güvenlik primini yatırmak için gecesini gündüzüne katarken, yardım kermesi adı altında vergisiz, stopajsız ve masrafsız boş dükkânlarda, bazı okul bahçelerinde ve boş arsalarda alışveriş çadırı kurarak haksız kazanç elde edilmemeli. Kermesler konusunda esnaf ve sanatkarlarla haksız rekabet şartları oluşturan organizasyonlara kesinlikle izin verilmemeli” şeklinde konuştu.

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