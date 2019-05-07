Palandöken: Hurda araç teşvikinde ÖTV indirimi artırılmalı

Hurda araç teşvikindeki ÖTV indirim miktarının artırılması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geçtiğimiz yıl başlayan hurda araç teşvikinde ÖTV indirimi 10 bin liraya kadar çıkıyordu. Bu yıl da bu miktarın aynı kalması, eski araç sahiplerini memnun etmedi. Enflasyon artışı da hesaba katılarak bu sayı bu yıl güncellenerek artırılmalı. ABD, Rusya, İngiltere, Belçika, Hollanda gibi birçok ülkeden hurda ithalatı yapıyor ve bu ithalata büyük miktarlarda döviz ödüyoruz. Hurda ithalatın azalması ve ekonomimizin kazanması için ÖTV indirim miktarı artırılarak hurda teşvikinde daha cazip maddeler eklenmeli” dedi.



Hurda ithalatına ödenen tutarın son 3 yılda 17,7 milyar dolar olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemiz hurda ithalatına ciddi miktarlarda döviz ödüyor. Öyle ki Türkiye Çelik Üreticileri Derneği verilerine göre, hurda ithalatına ödenen tutar 2016’da 4,7 milyar dolar, 2017’de 5,9 milyar dolar, 2018’de ise 7,1 milyar dolar olarak kayda geçti. Geçtiğimiz yıl yapılan hurda ithalatı ile ilgili düzenlemeye göre 16 yaş ve üzerindeki eski araçları hurdaya ayırıp, sıfır araç alacak olanlara 3 bin lira ile 10 bin lira arasında ÖTV teşviki veriliyor. Bu yıl Haziran ayında son bulacak bu teşvik, hem çevre kirliliğinin azaltılması, hem hurda ithalatının azaltılması hem de otomotiv piyasasındaki daralmanın etkilerinin bertaraf edilmesi için ülkemize ve ekonomimize faydaları çok” şeklinde konuştu.



“HURDA TEŞVİKİNDE ÖTV İNDİRİMİNİN TUTARI ARTIRILMALI”



Ülkemizde hurdaya ayrılması gereken araçların tümünün sanayimize kazandırılabilmesi için teşviklerin daha cazip olması gerektiğine dikkati çeken Palandöken, “Ülkemizde hurdaya ayrılması gereken 6 ile 8 milyon arasında araç var. Bu araçların tamamının hurdaya ayrılması durumunda hurda ithalatımız azalacak hatta bitme noktasına gelecek. Örneğin ülkemiz bu yılın ilk çeyreğinde 1.7 milyar dolar tutarında 4.3 milyon tonluk hurda ithalatı yaptı. Özellikle savunma sanayimizin en çok ihtiyaç duyduğu bu kalemde teşvikler artırılmalı. Aracı 16 yaşın üzerinde olan araç sahiplerine daha cezbedici ÖTV indirimleri yapılmalı. Geçtiğimiz yıl da 10 bin liraya kadar olan teşvik bu yıl enflasyon ve dövizdeki artış da göz önünde bulundurularak artırılmalı. Ayrıca kamyon, kamyonet, otobüs gibi ağır vasıtaların hurdaya ayrılması halinde mutlaka bir ödeme yapılmalı. Bu araçların hurda teslim noktalarına nakliyesi dahi esnaf için büyük bir maliyet tutuyor. Tonlarca ağırlıktaki araçlar için hiçbir ödeme yapılmaması hurdaya çıkacak ağır araçların teslimini mümkün kılmıyor. Sonuçta binlerce kilometre uzaktaki ülkelerden hurda ithal ediyoruz ama yüz kilometre ötedeki hurdayı alamıyoruz. Bu da hem gereksiz yere ülkemizden döviz çıkmasına hem de yeni araç satışlarının beklenen seviyelere çıkmamasına neden oluyor” şeklinde konuştu.