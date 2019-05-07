Palandöken: Hurda araç teşvikinde ÖTV indirimi artırılmalı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriPalandöken: Hurda araç teşvikinde ÖTV indirimi artırılmalı
GeriEkonomi Palandöken: Hurda araç teşvikinde ÖTV indirimi artırılmalı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
07.05.2019 - 10:43, Son Güncelleme:

Palandöken: Hurda araç teşvikinde ÖTV indirimi artırılmalı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Palandöken: Hurda araç teşvikinde ÖTV indirimi artırılmalı

TESK Başkanı Bendevi Palandöken "Bu yıl ilk çeyrekte 4.3 milyon ton hurda ithalatı gerçekleşti. 16 ve 20 yaş üzerindeki araçlar için teşvikler artırılmalı” dedi.

Hurda araç teşvikindeki ÖTV indirim miktarının artırılması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geçtiğimiz yıl başlayan hurda araç teşvikinde ÖTV indirimi 10 bin liraya kadar çıkıyordu. Bu yıl da bu miktarın aynı kalması, eski araç sahiplerini memnun etmedi. Enflasyon artışı da hesaba katılarak bu sayı bu yıl güncellenerek artırılmalı. ABD, Rusya, İngiltere, Belçika, Hollanda gibi birçok ülkeden hurda ithalatı yapıyor ve bu ithalata büyük miktarlarda döviz ödüyoruz. Hurda ithalatın azalması ve ekonomimizin kazanması için ÖTV indirim miktarı artırılarak hurda teşvikinde daha cazip maddeler eklenmeli” dedi. 

Hurda ithalatına ödenen tutarın son 3 yılda 17,7 milyar dolar olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemiz hurda ithalatına ciddi miktarlarda döviz ödüyor. Öyle ki Türkiye Çelik Üreticileri Derneği verilerine göre, hurda ithalatına ödenen tutar 2016’da 4,7 milyar dolar, 2017’de 5,9 milyar dolar, 2018’de ise 7,1 milyar dolar olarak kayda geçti. Geçtiğimiz yıl yapılan hurda ithalatı ile ilgili düzenlemeye göre 16 yaş ve üzerindeki eski araçları hurdaya ayırıp, sıfır araç alacak olanlara 3 bin lira ile 10 bin lira arasında ÖTV teşviki veriliyor. Bu yıl Haziran ayında son bulacak bu teşvik, hem çevre kirliliğinin azaltılması, hem hurda ithalatının azaltılması hem de otomotiv piyasasındaki daralmanın etkilerinin bertaraf edilmesi için ülkemize ve ekonomimize faydaları çok” şeklinde konuştu.

“HURDA TEŞVİKİNDE ÖTV İNDİRİMİNİN TUTARI ARTIRILMALI”

Ülkemizde hurdaya ayrılması gereken araçların tümünün sanayimize kazandırılabilmesi için teşviklerin daha cazip olması gerektiğine dikkati çeken Palandöken, “Ülkemizde hurdaya ayrılması gereken 6 ile 8 milyon arasında araç var. Bu araçların tamamının hurdaya ayrılması durumunda hurda ithalatımız azalacak hatta bitme noktasına gelecek. Örneğin ülkemiz bu yılın ilk çeyreğinde 1.7 milyar dolar tutarında 4.3 milyon tonluk hurda ithalatı yaptı. Özellikle savunma sanayimizin en çok ihtiyaç duyduğu bu kalemde teşvikler artırılmalı. Aracı 16 yaşın üzerinde olan araç sahiplerine daha cezbedici ÖTV indirimleri yapılmalı. Geçtiğimiz yıl da 10 bin liraya kadar olan teşvik bu yıl enflasyon ve dövizdeki artış da göz önünde bulundurularak artırılmalı. Ayrıca kamyon, kamyonet, otobüs gibi ağır vasıtaların hurdaya ayrılması halinde mutlaka bir ödeme yapılmalı. Bu araçların hurda teslim noktalarına nakliyesi dahi esnaf için büyük bir maliyet tutuyor. Tonlarca ağırlıktaki araçlar için hiçbir ödeme yapılmaması hurdaya çıkacak ağır araçların teslimini mümkün kılmıyor. Sonuçta binlerce kilometre uzaktaki ülkelerden hurda ithal ediyoruz ama yüz kilometre ötedeki hurdayı alamıyoruz. Bu da hem gereksiz yere ülkemizden döviz çıkmasına hem de yeni araç satışlarının beklenen seviyelere çıkmamasına neden oluyor” şeklinde konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Bitcoin yılın en yüksek seviyesinde

1 saat çalışmaya 72 lira! İşte tüm detaylar

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu güzergahında işbirliği

50 bin konut için 636 bin talep