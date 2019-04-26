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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.04.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Palandöken: AVM ve zincir mağazalar haftada 1 gün tatil edilmeli

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Palandöken: AVM ve zincir mağazalar haftada 1 gün tatil edilmeli

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken "Haftada 7 gün açık olan AVM, zincir mağazalar ve büyük mağazaların Avrupa örneklerinde olduğu gibi haftada bir gün kapalı olmaları sağlanmalıdır" dedi.

TESK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Konfederasyon, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'da yapılması öngörülen değişikliklere yönelik görüş ve taleplerini Ticaret Bakanlığına sundu. 

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kanunun dört yıl önce yürürlüğe girmesine rağmen mağduriyetlerinin giderilmediğini belirterek, şunları kaydetti: 

"AVM'ler, zincir mağazalar ve büyük mağazalar şehir merkezlerinde ve mahalle aralarında hızla açılmaya devam etmiştir. AVM'lerin, büyük ve zincir mağazaların plansız ve kontrolsüz şekilde şehir merkezleri ve mahalle aralarında açılması yerine, esasen kaynak sıkıntısı çeken ülkemizde kaynakların atıl kalacak projelerden ziyade daha verimli ve katma değer yaratacak alanlara yönlendirilmesi gerektiği yönündeki uyarılarımızın ne kadar haklı olduğunu göstermiştir." 
Palandöken, esnafın AVM'ler, büyük ve zincir mağazalar karşısında varlığını sürdürebilmesi için bu kesimin yer alacağı çarşılar oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, "Özellikle kentsel dönüşüm, gelişim ve yenileme proje alanı ilan edilen yerler olmak üzere devlet tarafından teşvik ve destek sağlanarak, esnaf çarşıları yapılmalıdır. Şehir imar planları hazırlanırken ticari alanların belirlenmesi sürecine esnaf ve sanatkarları temsil eden meslek kuruluşları dahil edilmelidir." ifadelerini kullandı. 

AVM, zincir mağazalar ve büyük mağazaların Avrupa örneklerinde olduğu gibi haftada bir gün kapalı olmasının sağlanmasını isteyen Palandöken, bu işyerlerinin çalışma saatlerine de düzenleme getirilmesini talep etti. 

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