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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
30.09.2018 - 16:09, Son Güncelleme:

Palamutun fiyatı 10 TL’ye düştü

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Palamutun fiyatı 10 TL’ye düştü

Ordu’da, sezon başlarında 5 TL’ye satılan ve olumsuz hava koşullarının da etkisiyle 15 TL’ye kadar yükselen palamut balığının fiyatı, 10 TL’ye düştü.

Türkiye’de, 1 Eylül’de denizlerdeki av sezonunun açılmasıyla birlikte bolca çıkan palamut, ilk günlerde tezgahlarda 5 TL’den satılırken, olumsuz hava koşulları ve çeşitli nedenlerden dolayı 15 TL’ye kadar yükselmişti.

Geçtiğimiz yıllara göre daha iri ve bol çıkan palamut balığı balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürürken, geçtiğimiz hafta yükselen fiyatlar hem alıcıyı hem de satıcıyı olumsuz etkiledi. Karadeniz’den çıkartılan balığın Türkiye’ye dağıtılması ve olumsuz hava koşullarının da etkisiyle balık fiyatlarında yaşanan yükseliş, hava şartlarının düzelmesiyle birlikte normale döndü.

Ordu’da balıkçılık yapan Ferhat Dönek, geçtiğimiz hafta 3 katına kadar yükselen palamut fiyatının, hava şartlarının düzelmesiyle birlikte normale döndüğünü söyledi. Vatandaşların özellikle palamut balığına yöneldiğini ifade eden balıkçı Ferhat Dönek, “Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre balık oldukça bol. Özellikle balıkçıların yüzü bu yıl palamuttan güldü. Ancak olumsuz geçen hava şartları, geçtiğimiz hafta balık fiyatlarının yükselmesine neden olurken, havaların sakinleşmesi ile birlikte fiyatlar yine geriledi. Vatandaşlar bu yıl bol bol balık yesinler” dedi.

Balıkçı Ferhat Dönek palamutun 10, istavritin 10, mezgitin 20, levrek ve çupranın da 35 TL’den satıldığını sözlerine ekledi.

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