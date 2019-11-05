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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)
05.11.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Palamutta büyük oyun! Satın aldığınız balığa dikkat edin...

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Palamutta büyük oyun! Satın aldığınız balığa dikkat edin...

HAVA sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle palamut, balıkçıların ağlarına takılmadı. Bunu fırsat bilen bazı balıkçılar, tombik balığını palamut etiketiyle satmaya başladı. İki balık arasındaki farkın, renginden anlaşılabileceğini belirten balıkçılar, tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

1 Eylül’de başlayan balık sezonunda palamut sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle son 2 yıldır tezgahlarda bol olan palamut, bu sezon balıkçıların ağlarına takılmadı. Balıkçılar, istedikleri kadar palamut avlayamazken, bu durum tezgahlardan da anlaşıldı. Palamut olmaması nedeniyle çipura ve levrek fiyatlarında beklenen indirim etiketlere yansımazken, bu 2 balık, geçen yılın bu dönemlerine göre 2 kat daha pahalı satılıyor. Geçen yıl palamudun bol olması nedeniyle 10 ile 15 TL arasında satılan levrek ve çipura, bu sezon 25- 30 TL’den alıcı buluyor. Palamut sıkıntısını bazı balıkçılar ise fırsata çevirdi ve çok benzeyen tombik balığını ’palamut’ etiketiyle satmaya başladı.

Palamutta büyük oyun Satın aldığınız balığa dikkat edin...
’TALEP ÇOK, PALAMUT YOK’

Güzelbahçe Balıkçı Hali’ndeki esnafın tezgahlarına da bu sezon palamut düşmedi. Kendilerine en çok ’Palamut var mı?’ diye sorulduğunu belirten balıkçı Osman Kocabıyık (38), "Palamut, en fazla rağbet gören balıkların başında geliyor. Çünkü palamut hem lezzet olarak hem de ekonomik olarak önemli bir balık. Ancak bu sene havaların soğumaması sebebiyle palamut çıkmadı. Palamut çıkmadığı için çipura ve levrek fiyatlarında da beklenen indirim olmadı. Talep var fakat balık yok. Talebin olmasını fırsat bilen bazı esnaf da tombik balığını ’palamut’ diye satıyor. İki balık arasında ciddi lezzet farkı var" dedi.

Palamutta büyük oyun Satın aldığınız balığa dikkat edin...
’PALAMUDUN ÜZERİNDE ÇİZGİ VAR, TOMBİK BENEKLİ’

Güzelbahçe Balık Hali esnafından Mutlu Evren (30) de balık fiyatlarının artışına dikkat çekerek, "Denizlerimizde maalesef balık azaldı. Bu yüzden palamut da bu sene çıkmadı. Rağbet çok ama balık yok. Bu sezon büyük ihtimalle tezgahlarda palamut göremeyeceğiz. Bu yüzden diğer balıkların fiyatlarında da ciddi bir artış var. Balık fiyatları, et fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Palamudun olmaması sebebiyle bazı fırsatçılar tombik balığını ’palamut’ etiketiyle satıyorlar. Ancak insanları bir kere kandırırsınız. Ben bir balıkçı olarak bunu yapanları kınıyorum. Palamudun üzerine çizgi varken, tombiğin üzeri beneklidir. Müşteriler bu ayrımı yaparak iki balık arasındaki farkı anlayabilirler" diye konuştu.

Palamutta büyük oyun Satın aldığınız balığa dikkat edin...
’PALAMUT BEYAZ OLUR’

Palamut ile tombik balığının eti arasında fark olduğunun altını çizen Balıkçı İsmail Enerdil (40) ise "Palamut almak için balıkçılara giden müşteriler, balığı takoz dilim olarak kestirsinler. Balık kesildikten sonra eti beyazsa o balığı gönül rahatlığıyla palamut olarak alabilirler. Ancak balık kesildiğinde eti siyahsa aldıkları balık torik veya tombiktir. Çünkü Karadeniz palamudunun eti bembeyaz olur. Bunun yanı sıra güvenilir balıkçılardan alışveriş yapsınlar" dedi.

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