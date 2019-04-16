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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.04.2019 - 15:28, Son Güncelleme:

"Palamut sevindirdi hamsi üzdü"

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"Palamut sevindirdi hamsi üzdü"

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, "Bu iki balığın rekabeti bu sezon da yaşandı. Yine palamudun çok olduğu bir sezonda hamsi az oldu" açıklamasında bulundu.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, geride kalan balık avı sezonunda bol tutulan palamudun balıkçıları sevindirdiğini, az çıkan hamsinin ise üzdüğünü belirtti.

Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, av yasağının başladığı 15 Nisan'da "paydos" diyerek bir av sezonunu daha geride bıraktıklarını söyledi.

Balıkçılık sektörünün zaman zaman, denizden beklenilen balık miktarı çıkmadığı için sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını anlatan Bayrak, her şeye rağmen denizin kendilerine verdiği nimete şükrettiklerini vurguladı.

Bu yıl özellikle hamsinin balıkçılara büyük hayal kırıklığı yaşattığını ifade eden Bayrak, "Geçen sezona oranla ne kadar hamsi avlandığını resmi rakamlar açıklandığında daha iyi göreceğiz. Ama tahminlerimize göre önemli düşüş var." diye konuştu.

Sezonda bol tutulan palamudun ise balıkçıları sevindirdiğini belirten Bayrak, "Bu iki balığın rekabeti bu sezon da yaşandı. Yine palamudun çok olduğu bir sezonda hamsi az oldu. Bunun artık bir tesadüf olmadığı ortada." değerlendirmesinde bulundu.

Bayrak, şunları kaydetti:
"Her ne kadar palamut avcılığı yüzleri güldürse de genel anlamda 'İyi bir sezon geçirdik' diyemeyiz. Mesela hamsi, tezgahlarda kilogramı 6-7 liranın altına pek düşmedi. Bunun tek sebebi az olmasıydı. İstavrit ve çinekop avcılığı bölgemizde fena geçmedi. Diğer balık türlerinden istediğimizi alamadık. Umarım yeni sezon daha iyi geçer. Çünkü balıkçılar olarak buna çok ihtiyacımız var. Tabii özellikle av baskısının azaltılması yönünde alınması gereken tedbirler var. Bunların da kısa sürede hayata geçirilmesi gerekiyor."


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