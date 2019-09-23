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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.09.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Palamut 35 liradan satışa çıktı

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Palamut 35 liradan satışa çıktı

Sinop’ta balıkçılar tarafından az miktarda avlanan palamut, tanesi 35 liradan tezgahta yerini aldı.

Karadenizli balıkçılarca Sinop’ta avlanan az miktardaki palamut, tezgahlarda tanesi 35 liradan satışa sunuldu.

Denize açılan balıkçılar limana 300 palamut avlayarak dönebildi.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok kısır bir palamut sezonu geçirdiklerini söyledi.
Az miktarda avlanan palamutların vatandaşlar tarafından kısa sürede tüketildiğini anlatan Tuncer, "Bu sezon ilk kez 300 civarında palamut avcılığı yapabildik." dedi.

Tuncer, palamutların tanesi 35 liradan satışa sunulduğunu belirterek, "Fiyat biraz yüksek. Ancak arz talep meselesi. Çok az avlandığı için fiyatı yüksek. Buna rağmen vatandaşın palamuda ilgisi oldukça fazla. Tezgahlardaki az miktardaki palamutların kısa sürede tükenmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Palamut avından bu sezon pek umutlu olmadıklarını vurgulayan Tuncer, hamsi yönünden ise umutlarının devam ettiğini dile getirdi.

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