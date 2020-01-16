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Ekonomi
İlayda Kılıçay / İstanbul, (DHA) 
Haber Giriş: 16.01.2020 - 14:48,Son Güncelleme:/

Paladyum rekor kırdı

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Paladyum rekor kırdı

Paladyum yüzde 2.0 yükselerek tarihinde ilk kez 2 bin 300 dolar seviyesine ulaştı.

Elektrikli araba parçalarında kullanımı artan paladyum, İran-ABD gerginliğinin hafiflemesiyle yatırımcılardaki güvenli liman arayışının azalmasına rağmen, İran Dışişleri Bakanı Javad Zarifin ABD'nin nükleer anlaşmanın herhangi bir maddesine uymayacağı iddialarının ortasında yükselişe geçti.

Paladyumun yanında gümüş yüzde 0.35, altın yüzde 0.06 ve bakır yüzde 0.02 düşerken; platin de yüzde 0.05 arttı.

 

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