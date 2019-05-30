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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
30.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Pakistan’a Türk radarı

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Pakistan’a Türk radarı

TÜRKİYE’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde bu yıl 7.5 milyar TL’lik üretimden net satışla 5 basamak tırmanarak 15’inci sıraya yükselen Aselsan yeni bir ihracat başarısına imza attı.

Aselsan’ın üretiği ALPER LPI Radarı, Pakistan Deniz Kuvvetleri envanterine de girecek. Pakistan Donanması, düşman elektronik destek sistemleri tarafından tespit edilmeden, hedef tespiti yapabilme özelliğine sahip ALPER LPI Radarı’nı tek kaynak olarak seçti. Radar, DAMEN Tersanesi’nde inşası devam eden açık deniz karakol gemilerinde kullanılacak. İnşa edilen her iki teknede kullanılmak üzere siparişi alınan ALPER LPI Radarı’nın, Pakistan Donanması envanterindeki 10’dan fazla gemide daha kullanılması için görüşmeler devam ediyor. ALPER, deniz yüzeyinde hareket eden her türlü su üstü hedefin tespitini sağlayan, tespit ederken tespit edilmeme (LPI – Low Probability of Intercept) özelliğine sahip. Askeri gemilerin savaş zamanında seyir radarı olarak kullanımına yönelik geliştirilen ALPER radarının LPI özelliği, geminin çevresindeki hedefleri tespit ederken düşman gemiler tarafından tespit edilememesini sağlıyor. ALPER radarının Savaş Yönetim Sistemleri ve gemilerde mevcut seyir radarları ile birlikte kullanılabilmesi sistemin her türlü gemiye uyumlu olmasını sağlıyor.

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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