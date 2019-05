Pakistan’a Türk radarı

Aselsan’ın üretiği ALPER LPI Radarı, Pakistan Deniz Kuvvetleri envanterine de girecek. Pakistan Donanması, düşman elektronik destek sistemleri tarafından tespit edilmeden, hedef tespiti yapabilme özelliğine sahip ALPER LPI Radarı’nı tek kaynak olarak seçti. Radar, DAMEN Tersanesi’nde inşası devam eden açık deniz karakol gemilerinde kullanılacak. İnşa edilen her iki teknede kullanılmak üzere siparişi alınan ALPER LPI Radarı’nın, Pakistan Donanması envanterindeki 10’dan fazla gemide daha kullanılması için görüşmeler devam ediyor. ALPER, deniz yüzeyinde hareket eden her türlü su üstü hedefin tespitini sağlayan, tespit ederken tespit edilmeme (LPI – Low Probability of Intercept) özelliğine sahip. Askeri gemilerin savaş zamanında seyir radarı olarak kullanımına yönelik geliştirilen ALPER radarının LPI özelliği, geminin çevresindeki hedefleri tespit ederken düşman gemiler tarafından tespit edilememesini sağlıyor. ALPER radarının Savaş Yönetim Sistemleri ve gemilerde mevcut seyir radarları ile birlikte kullanılabilmesi sistemin her türlü gemiye uyumlu olmasını sağlıyor.