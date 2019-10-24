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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.10.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Pakdemirli makamına Başkentray'la gitti

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Pakdemirli makamına Başkentray'la gitti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, katıldığı bir programın ardından Atatürk Orman Çiftliği'ndeki makamına gitmek için Başkentray'ı kullandı. Yolculuğu sırasında vatandaşlarla sohbet eden Pakdemirli, genç bir pilot adayıyla Türkiye'deki havacılığı konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünün Behiçbey'deki fidanlığını ziyaretinin ardından, makam aracı yerine Başkentray'ı kullanarak yolculuk yaptı.

Başkentray'ın Behiçbey'deki durağına giden Pakdemirli, vatandaşlarla kısa bir süre istasyonda trenin gelmesini bekledi.

Pakdemirli, yolculuk esnasında da yanına oturduğu vatandaşlarla sohbet etti.

Kıyafetinden Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesinde pilotluk eğitimi aldığını anladığı bir gençle konuşan Pakdemirli, kendisinin de lisanslı pilot olduğunu söyledi.

Genç pilot adayı da Bakan Pakdemirli'nin soruları üzerine son sınıfta öğrenci olduğunu, tek başına uçuş yapmaya başladığını ve Pakdemirli'nin havacılık sevgisinden haberdar olduğunu dile getirdi.

"PİLOTLUK ÇOK GÜZEL BİR MESLEK"

Pakdemirli de pilotluğun çok güzel ve geleceği olan bir meslek olduğunu belirterek, "Önümüzdeki 20 yılda hava yolu şirketlerinin 3-4 misli daha fazla uçuş gerçekleştireceği varsayılıyor. En büyük getirisi olan mesleklerden birisi bu. Pilot olurken belli bir harcama yapıyorsunuz ama bunu 1-1,5 yılda geri almak söz konusu. Hayata yüksek gelirlerle başlamak için pilotluk çok önemli bir meslek. Ben hiçbir zaman profesyonel olarak yapmayı düşünmedim ama profesyonel yapanlar için son derece güzel bir meslek." dedi.

Türkiye'deki pilot eksikliğine de dikkati çeken Pakdemirli, 15 yılda Türkiye'nin havacılıkta büyük ilerleme kaydettiğini ve pilot yetiştirme konusundaki açığın da buna göre kapatılması gerektiğini ifade etti.

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