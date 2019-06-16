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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.06.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Pakdemirli, Bayrampaşa Hali'nde incelemelerde bulundu

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Pakdemirli, Bayrampaşa Hali'nde incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Tohumdan çatala kadar olan zincirde herkes mutlaka hakkaniyetle payını alacak. Tek tek meyve-sebzenin fiyatlarına bakıyoruz. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki meyve-sebze fiyatları düşüyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul Yaş Meyve Sebze ve Bostan Komisyoncuları Derneği (İSMEYDER) üyeleri ile Bayrampaşa Hali'nde bir araya geldi. 

Sabah namazını hal esnafı ile kılan Pakdemirli, halde incelemelerde bulundu ve ürünlerin yüklenişi sırasında esnafa yardım etti. 

Bayrampaşa Hali'nde esnafı tek tek ziyaret eden Pakdemirli, esnafın görüş ve taleplerini dinledi, halde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. 
Pakdemirli, ziyarete ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, halde meyve-sebze fiyatlarına ilişkin bilgi aldıklarını belirterek, şunları kaydetti: 
"Tek tek meyve-sebzenin fiyatlarına bakıyoruz. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki meyve-sebze fiyatları düşüyor. İstanbul büyük bir pazar... Türkiye'nin hal ticaretinin önemli miktarı da Bayrampaşa Hali'nde dönüyor. Ticaretin hızı açısından burada ciddi bir alışveriş var. 

Bundan sonra da hep birlikte oturup bu işlerin hepsini konuşacağız. Tohumdan çatala kadar olan zincirde herkes mutlaka hakkaniyetle payını alacak. Bu hakkaniyetli pay içerisinde de herkes yaptığı ticaretten günün sonunda parasını kazanıp evine mutlu gidecek." 

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