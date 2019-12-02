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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Elif ERGU
02.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Öz’üne döndü!

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
‘Öz’üne döndü!

1938’de İzmir’de Sefer Usta (Sefer Urlulu) tarafından kurulan Özsüt markası 2014 yılında Infinity Invest tarafından satın alınmıştı. Sefer Usta’nın oğlu İbrahim Urlulu markayı 5 yıl sonra geri aldı. Ünlü pasta şefi Karim Bourgi’yi de Özsüt’e transfer etti. Özsüt hem şubeleşmeye devam edecek hem de yeni lezzetler çıkaracak. Yakında Özsüt’e bir kardeş marka da geliyor.

İzmir’in en ünlü tatlıcı markalarından, 1938 yılında Sefer Usta olarak tanınan Sefer Urlulu tarafından kurulan Özsüt, 2014 yılında Infinity Invest tarafından satın alınmıştı. Hikayesi 1938 yılında İzmir Kemeraltı’nda kaymak ve yoğurt satışıyla başlayan Özsüt, kısa sürede kazandibisi, sütlü tatlıları ve peynir tatlısıyla İzmir’in en tanınmış tatlıcılarından biri olmuş, yıllarca çizgisini değiştirmeden başarısını sürdürmüştü. 1990’lı yıllardan sonra şubeleşerek atak yapan şirketi, Sefer Urlulu’nun oğlu İbrahim Urlulu uzun süre yönetti. 2014 yılında Mustafa Aşur’un yönetiminde olduğu Infinity Invest tarafından hisselerinin tamamı satın alınan şirketi İbrahim Urlulu 5 yıl sonra yeniden aldı. İbrahim Urlulu ile yeni stratejilerini konuşmak üzere buluştuk.

Özsüt’ü  2014’te sattınız. Duygusal bağınız olan bir markayı satmak zor olmuştur…

Daha iyi bir yere geleceğini düşünerek satmıştık. Başlarda da iyi yönettiklerini düşündük. Satmış olsak da hep izledik markamızı. Ancak maalesef son 2 yılda şirket resesyona girdi. Yönetimsel hatalar yapıldı. Bu da bizi çok üzdü. Hedefler tutturulamadı.

Yeniden almak için siz istekli oldunuz o zaman…

Evet. 5 yıl geçmişti. Bu iyi bir süre. Ancak baktığımızda şirket bu yılı 140 milyon lira ciroyla bitirecek. 45 ilde 155 Özsüt şubesi var. Ben sattığımda daha farklı bir yere gelebileceğini hayal etmiştim. Şimdi o hayali gerçekleştirmek için yeniden aldım.

KAHVEMİZİ DE KAVURACAĞIZ

Kahve zincirleri atak yaptı son 10 yılda, rekabet arttı. Pastane ve tatlıcılar da etkilendi bu rekabet ortamından. Siz nasıl rekabet edeceksiniz?

10 yıl öncesi farklı. Özsüt’ün ana ürünü tatlı. Sütlü tatlı ve pastalara odaklıyız biz. Biz kahveci değiliz. Ama biz de bence kendi kahvemizi kavurmalıyız. 2020 yılında kendi kahvemizi kavurmamız gerektiğini düşünüyorum.

Başka ne tür yenilikler yapacaksınız?  

Çok iyi bir çikolata markasını yıllarca kullandı Özsüt. Satıştan sonra bu çikolatatan maliyetler yüksek olduğu için vazgeçilmiş.  Valfhona çikolatasını yeniden kullanmaya başladık.

PASTA ŞEFİ TRANSFER ETTİ

Tatlıların yanı sıra pastalara da özel bir önem mi vereceksiniz?

Kesinlikle. Bunun için Karim Bourgi ile anlaştık. Karim Bourgi dünyadaki en iyi 10 pastacısından biri. Lübnanlı ancak Fransız vatandaşı. Şu anda Dubai’de çalışıyor. Bizim için ürünler üretti. Yeni çalışmalar yaptık. 2020’de yepyeni bir mönüyle pastalar çıkaracağız. 

Siz Osmanlı reçeteleriyle tatlı yapan bir marka olarak büyüdünüz. Şimdi yüzünüzü farklı tatlara da mı dönüyorsunuz?

Bunlardan vazgeçmiyoruz. Kazandibimiz bilindiği gibi çok özel. Ama aynı şekilde Özsüt Aynası dediğimiz pastamız da çok beğeniliyor. Tüm lezzetlerimizi özel yapmak için çalışacağız. Bunun için de az önce söylediğim gibi kaliteli malzeme şart. Önce kullandığımız çikolata markasını değiştirdik. Gıda mühendislerimiz arayış içine girdi tereyağ için. Kars’taki bir üreticiyle anlaştık. Sütümüzü bir çiftlikten alıyoruz. Pirincimizi taş değirmenden alıyoruz. İlk aşamada 3 büyük şehirde satılacak şef Bourgi’nin menüsü.

Veganlara yönelik ürünleriniz olacak mı? Hayvansal ürünleri tamamıyla reddedenler de var.

Yeni sezonda vegan ve vejeteryan pastalar yapacağız. Karim Bourgi’nin çok özel bir vegan pastası var bu da olacak menümüzde.

155 şubeniz var. Yeni şubeler olacak mı?

Şubeleşmede segmantasyona gideceğiz. Biz 2020’de daha altta bir marka yaratmak istiyoruz. İlk şubeyi de İzmir’de açacağız. Özsüt devam edecek ama daha alt sınıfa hitap edecek bir yeni marka çıkaracağız.

İBRAHİM URLULU KİMDİR?

İzmir’de herkesin Sefer Usta olarak tanıdığı, bildiği Sefer Urlulu’nun oğlu İbrahim Urlulu. 1938 yılında kurulan Sefer Usta - Özsüt’ün ikinci kuşak temsilcisi. 1964 doğumlu olan İbrahim Urlulu 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan sonra ABD’de Uluslararası İşletme masteri yaptı. 1993 yılında Özsüt yönetimine gelmeden önce Vestel’de uluslararası satış üzerine çalıştı. Özsüt’te göreve geldikten sonra markayı büyüten ve şubeleştiren İbrahim Urlulu İngilizce, Fransızca ve İtalyanca biliyor. Evli ve 2 kız çocuk babası. 

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Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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