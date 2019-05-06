Özgün fikirler yarıştı

GELECEĞİN teknoloji yıldızı olmak isteyen öğrenciler, uygulamalı sınava girerek hünerlerini sergiledi. Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi kapsamında 12 ilde gerçekleştirilen sınavda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu öğrencilerin sınav heyecanına ortak oldu. Ankara’daki sınavda öğrencileri yalnız bırakmayan Bakan Varank, 3 yıl sürecek eğitime temmuz ayında başlamak istediklerini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ise, “Ülkemizde geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirme adına çok önemli bir işe hep birlikte imza atıyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize artık ‘İcat çıkarın’ diyoruz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın (T3) ortak çalışması sonucu başlatılan proje ile Türkiye çapında 81 ilde Deneyap Atölyeleri kurulacak.

EŞZAMANLI SINAV

Deneyap’ın ilk aşaması olan yazılı sınav, 17 Mart’ta yapılmıştı. Yazılı sınavı başarı ile geçen 5 bin 493 öğrenci, uygulama temelli proje çalışması nedeniyle yapılan sınavda ter döktü. Sınavlar, Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon’da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Veliler ise dışarıda ter döktü. Heyecanlı bir şekilde çocuklarını bekleyen aileler, sınavı spor salonlarının dışında kurulan LED ekranlardan izledi.

100 ATÖLYE KURULACAK

Sınavda öğrenciler kendilerine sunulan tema doğrultusunda özgün fikirlerini ortaya çıkaran, teknik bilgilerini kullanabilecekleri bir proje tasarımı yaptı, tamamlanan projelerini de jüri üyelerine belirlenen süre dâhilinde anlattı. Jüri üyeleri, öğrencilerin, kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme, konu ile ilgili bilgi sahibi olma becerilerini dikkate alınarak değerlendirmede bulundu.

Bakanlar Varank ile Kasapoğlu, Ankara Spor Salonu’nda yapılan sınavda öğrencilere refakat etti. Bakan Varank, Deneyap kapsamında 81 ilde 100 teknoloji atölyesi kurmak istediklerini belirterek, “Ortaokul ve lise başlangıç seviyesinde evlatlarımıza çok çeşitli, teknoloji, tasarım, robotik, kodlama gibi alanlarda eğitimler vermek için yola çıktık. Bugün burada uygulamalı seçmeler yapılıyor. Neticelere göre temmuzda öğrencilerimizi eğitimlere başlatmak istiyoruz. 3 yıl sürecek çok farklı alanlarda geleceğin teknoloji yıldızlarını bulmak için başlattığımız projeyi inşallah fiili olarak da hayata geçirmiş olacağız” dedi.

HEYECANLA BEKLİYORUZ

Deneyap’ın çok paydaşlı bir proje olduğuna işaret eden Varank, “Bakanlığımız ve ilgili kurumumuz TÜBİTAK ile içerikler ve materyallerin sağlanmasına da destek veriyoruz. T3 Vakfı da gönüllülerin sağlanması ve müfredatla ilgili bize destek veriyor. Güzel bir sinerjiyle hayata geçirilmiş bir proje olduğu için oldukça verim alacağımıza inanıyoruz. Aileler ve öğrencilerimiz oldukça heyecanlı. Buradaki seçmelerden sonra biz geleceğin teknoloji yıldızlarını, geleceğin teknolojileriyle donatıp, yetiştirip ülkemize faydalı olmalarını istiyoruz. Bugünkü neticeleri biz de heyecanla bekliyoruz” diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirme adına çok önemli bir işe imza attıklarını söyleyerek, “Çocuklarımıza, gençlerimize artık ‘İcat çıkarın’ diyoruz. Onların icatlar çıkarması, geleceğin bilim insanları olmaları için tüm imkanları seferber ediyoruz” dedi.

Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, Edirne’de, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal Eskişehir’de, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar Trabzon’da, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar İzmir’de, T3 Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam da Erzurum’da gerçekleştirilen sınava refakat etti.

EN UZAĞA GİDEN ARAÇ

Proje kapsamında öğrencilerden, kendilerine verilen karton, CD ve plastik kapak malzemelerle en uzağa gidebilen bir tasarım araç yapması istendi. Varank ve Kasapoğlu, öğrencilerin çalışmalarını inceleyerek, tasarım araçları hakkında bilgi aldı. Bakanlar, araçların ne kadar uzağa gittiğinin tespit edildiği jüri aşamasına da refakat etti.

VARANK TESELLİ ETTİ



Bakan Varank, tasarım yaparken zorluk çeken ve bu nedenle gözyaşlarına hakim olamayan bir öğrencinin masasına giderek onu teselli etti ve destek verdi. Yetkililerin, araç tasarım yarışması olması nedeniyle erkek öğrencilere yönelik beklentinin fazla olmasına karşın, kız öğrencilerin daha fazla başarı gösterdiğine dikkati çekmesi üzerine Bakan Varank, kız öğrencilerin tasarım konusunda daha başarılı olduğunu kaydetti.