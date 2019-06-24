Özelleştirme İdaresi'nden Varlık Fonu'na devir
Özelleştirme İdaresi, Kayseri Şeker'deki hissesini Varlık Fonu'na devretti.
Kayseri Şekerdeki Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme idaresi Başkanlığının %1.07 lik hissesi Varlık fonuna devredildi. Bu devir işleminden sonra Kayseri Şeker’in ortak sayısı 30’a düşmüş oldu.
Bilindiği gibi özelleştirme idaresinin yüzde 10 luk hissesi daha önce varlık fonuna devredilmişti. Bu hisse devri ile birlikte özelleştirme idaresinin Kayseri Şeker’de hissedarlığı sona erdi.
Son duruma göre kayseri şeker fabrikasının ortakları; Kayseri pancar Kooperatifi(%58,6),Türkiye varlık fonu(%11,07)Konya şeker Amasya şeker beta ziraat pancar motor Pankobirlik ile birlikte diğer 24 pancar kooperatifinden, Alpullu, Balıkesir, Kastamonu, Eskişehir, Burdur, Konya, Ereğli , Uşak, Dinar, Elazığ, Sivas, Muş, Akşehir-Ilgın, Ankara, Çorum, Erzurum, Turhal, Erciş, Yozgat, Bor, Kırşehir pancar Kooperatifleri ile birlikte toplam 30 ortağı bulunuyor.
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