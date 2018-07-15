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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Neşe KARANFİL - Bülent SARIOĞLU/ANKARA
15.07.2018 - 22:17, Son Güncelleme:

Özelleştirme Albayrak’a, TMSF Erdoğan’a bağlı

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Özelleştirme Albayrak’a, TMSF Erdoğan’a bağlı

MERKEZ Bankası, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve Kalkınma Bankası Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a bağlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Merkezi Finans ve İhale Birimi de Albayrak’a bağlanan kuruluşlar oldu.

Kararnameye göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Cumhurbaşkanlığı’na bağlanırken, yeni oluşturulan ‘Nükleer Düzenleme Kurumu’ da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlandı.

Emlak Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlanırken, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Adalet Bakanlığı’na, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Türkiye İhracat Kredi Bankası da Ticaret Bakanlığı ile ilgili hale getirildi.

Daha önceki kararnamelerde teşkilat yasası değiştirilen bazı kuruluşların durumu da yine dün Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamelerle netleşti.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da Bakan Albayrak’a bağlandı. Kararnameye göre ÖİB kuruluşların özelleştirme kapsamına alınmasına veya özelleştirme kapsamına alınmış olan kuruluşlarının eski statülerine iade edilmesi veya özelleştirme programındaki kuruluşlardan gerekli görülenlerin özelleştirmeye hazırlanmasına karar verilmesi için Hazine ve Maliye bakanına teklifte bulunacak.

Türkiye İstatistik Kurumunun raporlamadaki bağımsızlığı kararnameyle korundu. TÜİK’le ilgili bölümde, “Resmi İstatistik Programının uygulanmasında, kurum çalışanları ile diğer uygulayıcı birimlere, veri kaynakları, istatistiki yöntem ve süreçlerin seçimi, dağıtımın içerik, şekil ve zamanı ve istatistiki gizliliğin uygulanması başta olmak üzere hiçbir konuda talimat verilemez” hükmü yer aldı. 

Süper denetçi
Süper denetçi
Nadir madenler için özel enstitü
Nadir madenler için özel enstitü
Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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