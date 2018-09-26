Özelleştirilen Çorum Şeker’de üretim başladı
Özelleştirme sonrası Safi Holding’e devredilen Çorum Şeker Fabrikası'nda ilk pancar alım kampanyası gerçekleştirildi. Çorum Şeker’de sezon açılışı yapan Safi Holding yeni üretim sezonu için hazır olduğunu belirtti.
AÇILIŞ günü ilk ürünlerin girdiği fabrika bahçesinde uzun araç kuyrukları oluştu. Sezon açılışına katılan Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, Çorum’a 25 ve 50 yıllık olmak üzere uzun vadeli planlarla geldiklerini ifade etti.
Hakan Safi törende yaptığı konuşmada sözlerine şöyle devam etti: “Çiftçimize ve bölgemize güvenimiz sonsuz. Bölgemizde pancar ekim alanlarını çoğaltarak çiftçiyi pancar ekmesi için teşvik edeceğiz. Çiftçimizle beraber çalışarak hedeflerimizi gerçekleştirecek ve üretim kapasitesini büyüteceğiz.”
Fabrikayı devraldıktan sonra bazı yenilikler yaptıklarını ifade eden Safi, asıl yatırım ve revizyonu sezon bittikten sonra gerçekleştireceklerini açıkladı. Özelleştirmeye de değinen Safi, “Çorum Şeker Fabrikası’nı 4,5 kat daha fazla para vererek aldık. Biz burayı arsa için değil pancar kotası için tercih ettik. Hedefimiz Türkiye genelinde 5 yılda 500.000 ton A şeker kotasına ulaşmak ” şeklinde konuştu.
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