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Özelleşmeye karşı ‘boykot’ kartı

Hürriyet Haber
16.03.2018 - 23:26 | Son Güncelleme:

TÜKETİCİ Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi için Şeker-İş Sendikası’nın başlattığı imza kampanyasına “Kanser olmak istemiyoruz” sloganıyla katıldı.

Bugüne kadar 1.5 milyon imza toplayan sendikaya TÜDEF, ülke genelindeki 102 şubesinde imza toplayarak destek verecek. TBMM Genel Kurulunda önceki gün AK Parti önergesiyle nişasta bazlı şeker kotasının (NBŞ) yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürülmesine karar verildi. Şeker-İş Başkanı İsa Gök, “12 yıldır bu kotanın düşürülmesi için mücadele ediyoruz. Geç kalmış bir düzenleme. Kamuoyundan gelen baskıları azaltmak için yapıldı” dedi. Fabrikaların özelleştirilmesi halinde 25 fabrikadan 18’inin kesin kapanacağını iddia eden Gök, bu durumda pancar şekeri üretimi düşeceği için NBŞ tüketiminin, dolayısıyla da kotasının artacağını vurguladı. Şeker Kurulunun son iki yılda çalışmaması nedeniyle fabrikaların şeker satamadığını anlatan Gök, “Fabrikaların elinde bu yıl 600 bin tona yakın şeker stoku olacak. Bu stok şeker tatlı, bisküvi, kek talebi düştüğü için oluşmadı. Piyasaya kota dışı giriş olmasından kaynaklandı. Kimin ne kadar NBŞ ürettiği denetlenmedikten sonra kota yüzde 5’e düşse ne olur” dedi. Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Şeker-iş’e desteğe giden TÜDEF Başkan Yardımcısı Ferda Hekimci, tüketicilere “şeker fabrikaları satılmasın” kampanyasına katılma çağrısı yaptı. NBŞ’nin büyük bölümünün GDO’lu mısırdan üretildiğini savunan Hekimci, “Maliyeti düşürmek için baklava, helva, reçel, ketçap, meyvesuları, kolada kullanılıyor. Biz 80 milyon tüketicinin fabrikaların satılarak, NBŞ’ye mahkum edilmesini dolayısıyla sağlık problemleriyle karşı karşıya kalmak istemiyoruz” dedi.

Etiketler: gazetehaberleri , tüdef , şeker
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