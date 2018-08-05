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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Noyan DOĞAN
05.08.2018 - 11:18, Son Güncelleme:

Özele öğretmen aranıyor

Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
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Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
Özele öğretmen aranıyor

Okulların açılmasına bir ay kala özel okullara ve anaokullarına öğretmen alımı da hızlandı. İŞKUR’a eğitim kurumlarından öğretmen alımı için talepler artarken, en çok aranan branş ise sınıf öğretmenliği. İkinci sırayı ise okul öncesi öğretmenlik alıyor. İlk kez öğretmenliği başlayacak olanlara en az 2 bin 500 lira maaş ödeniyor.

Okulların açılmasına bir ay kala başta özel okullar olmak üzere dershaneler ve anaokulları öğretmen alımına başladı. Türkiye’de toplam 910 binin üzerinde öğretmen istihdam ediliyor ve bunların 200 bine yakını da özel okullar da çalışıyor. Özel eğitim kurumlarının sayısının hızla artması ile birlikte öğretmen ihtiyacı da artıyor.

Kamuya bakıldığında Milli Eğitim Bakanlığı, 2016 yılında 50 bin, 2017 yılında ise 20 bin öğretmen ataması yaptı. Bu yıl ise 20 bin daha yeni sözleşmeli öğretmen ataması sağlandı. 20 bin öğretmenin ataması ise Temmuz ayının sonunda gerçekleşti ve öğretmenler Ağustos ortasında atandıkları illerde kendilerinden istenilen belgeleri teslim edecekler. Kamuda görev yapan öğretmenlerin yaş ortalaması ise 37,4 iken; 45-55 yaş arası öğretmen sayısı 167 binin, 56-65 yaş arası görev yapan öğretmen sayısı ise 34 binin üzerinde. Kamudaki öğretmenler bu yılın ilk döneminde ek ders ücreti hariç 3 bin 90 lira, otuz yıllık hizmeti bulunan öğretmenler de yine ek ders ücreti hariç 3 bin 537 lira aylık net maaş ödemesi alıyor.

EN ÇOK ARANAN BRANŞLAR

Kamuda öğretmen atamaları gerçekleşirken, özelde de yeni öğretim yılında çalışmak üzere öğretmen alımı şimdilerde hızlandı. Bu noktada İŞKUR’a da hem özel okullardan hem anaokullarından hem dershanelerden binlerce öğretmen talebi geliyor. Özel okullarda en çok ihtiyaç duyulan branş sınıf öğretmenliği olurken, İŞKUR’a, Türkiye’nin birçok ilinden gelen taleplerde ikinci sırayı da okul öncesi öğretmenlik alıyor.

Özele öğretmen aranıyor


ŞARTLAR NELER?
Öte yandan, özel okullar, en az 4 yıl deneyim arıyor. Kimi okullarda bu süre 5 yıla kadar çıkıyor. Özel okullara girecek öğretmenlerde teknolojiyi etkin kullanmasına öncelik veriliyor. Özel okulda ilk kez öğretmenliği başlayacak olanlar ise branşına ve eğitim seviyesine göre 2 bin 500 lira maaşla işe başlıyor. Hem tecrübeye hem de okul farklılığına göre maaşlar 9 bin ile 10 bin lira arasında da değişiyor.

 

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Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
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