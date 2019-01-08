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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
08.01.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Özel sermaye fonları 2018’de 5 bin 106 işlem ile rekor kırdı

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Özel sermaye fonları 2018’de 5 bin 106 işlem ile rekor kırdı

Dünya genelinde özel sermaye fonları geçen yıl 5 bin 106 işlem ile rekor kırarken, bu işlemlerin toplam değeri ise 456 milyar dolar oldu. Girişim sermayesi yatırımları da 2018’de 14 bin 889 işlem ve 274 milyar dolar ile yine rekor kırdı. Elektrik ve altyapı piyasasında küresel olarak işlem değeri ise geçen yıl 65 milyar dolar gerileyerek 322 milyar dolara düştü.

ÖZEL sermaye fonlarının dünya genelinde geçen yıl yaptıkları yatırımlar 5 bin 106 işlemle rekor kırdı.

AA muhabirinin, veri kuruluşu Preqin'den derlediği bilgilere göre, dünya genelinde özel sermaye fonlarının işlemleri bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 6 artış gösterdi. 

Söz konusu fonlar, 2017’de 4 bin 829 işleme imza atarken, geçen yıl 5 bin 106 işlemde toplamda 456 milyar dolarlık işlem yaptılar. Özel sermaye fonları, 2008 finansal kriz öncesi 2007'de 3 bin 877 işlemde 700 milyar dolarlık değerinde anlaşmaya imza atmışlardı. 

Kuzey Amerika 2 bin 787 işlemle birinci sırada yer aldı. Özel sermaye fonları Kuzey Amerika’da 264 milyar dolarlık işlem gerçekleştirilirken, Avrupa’da bin 779 işlemde 137 milyar dolarlık anlaşma sağladı. 

Özel sermaye fonları işlemlerinin toplam değerine göre en fazla yatırım geçen yıl yüzde 15 ile bilgi teknolojilerine yapılırken, bilgi teknolojileri sektörünü yüzde 14 ile sanayi sektörü, yüzde 13 ile sağlık sektörü ve yüzde 12 ile telekomünikasyon sektörü izledi. Geçen yılın en büyük işlemi ise Keurig Dr Pepper Inc’nın 21 milyar dolarlık birleşme işlemi olarak kayıtlara geçti. 

GLOBAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI REKOR KIRDI

Girişim sermayesi yatırımları (venture capital) ise 2018 yılında 14 bin 889 işlem ve 274 milyar dolar ile rekor kırdı. 

Kuzey Amerika, 113 milyar dolarlık girişim sermayesi yatırım, 5 bin 510 anlaşma ile 2018 yılında da girişim sermayesi piyasasına da öncülük etmeye devam ederken, Çin 4 bin 281 anlaşma ve 107 milyar dolarlık yatırımla ikinci sırada yer aldı.

ALTYAPIDA KÜRESEL İŞLEM DEĞERİ 322 MİLYAR DOLARA DÜŞTÜ

Elektrik ve altyapı piyasasında 2017'de 387 milyar dolar olan küresel işlem değeri ise geçen yıl 322 milyar dolara düştü. 2017’de 3 bin 165 işlem gerçekleşirken, bu rakam geçen yıl toplamda 2 bin 454’e işleme geriledi. 

Yenilebilir enerji işlemleri geçen yıl toplam altyapı küresel işlemlerin yüzde 57’sini oluşturdu. Avrupa, altyapı yatırımda 859 işlem ve 152 milyar dolarlık değerle birinci sırada yer aldı. En büyük işlem de Alman EON SE'nin rakibi RWE AG'nin yenilebilir enerji şirketi Innogy SE'yi 20 milyar dolara satın alması oldu. 

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