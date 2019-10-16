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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 16.10.2019 - 16:00, Son Güncelleme:

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Özel sektörün ağustos sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 118 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 196.6 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ağustos dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, ağustosta 2018 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 12,8 milyar dolar azalarak 196,6 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 3,6 milyar dolar gerileyerek 11,8 milyar dolara düştü.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları ağustosta 2018 sonuna göre 7,5 milyar dolar azaldı. Bu dönemde bankaların uzun vadeli tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 242 milyon dolar artışla 28,7 milyar dolara yükseldi.

Ağustosta 2018 sonuna göre bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,7 milyar dolar azalırken, tahvil stoku da 547 milyon dolarlık düşüşle 3,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,9 milyar dolar azaldı, tahvil stoku ise 464 milyon dolar artarak 6,9 milyar dolara çıktı.

Bankaların ağustosta 2018 sonuna göre kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 2,1 milyar dolar azalışla 7,3 milyar dolar oldu. Bu rakam finansal olmayan kuruluşlarda ise 519 milyon dolar düşüşle 2,8 milyar dolar düzeyinde kaydedildi.

BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 54,3 MİLYAR DOLAR

Verilerin alacaklıya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcu açısından ağustosta 2018 sonuna kıyasla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç 12,2 milyar dolar azalarak 133,4 milyar dolara geriledi. Bu dönemde kısa vadeli kredi borcu açısından tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 3,6 milyar dolar gerileyerek 11,4 milyar dolara indi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 196,6 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,7'si dolar, yüzde 33,8'i avro, yüzde 3,9'u Türk lirası ve yüzde 1,6'sı ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli 11,8 milyar dolarlık kredi borcunun ise yüzde 51'i dolar, yüzde 29,1'i avro, yüzde 19,5'i Türk lirası ve yüzde 0,4'ü diğer döviz cinsleri oldu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 46,8'ini finansal kuruluşların, yüzde 53,2'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 72,3'ü finansal kuruluşlar, yüzde 27,7'si ise finansal olmayan kuruluşlar tarafından gerçekleştirildi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ağustos sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemelerinin toplamı 54,3 milyar dolar oldu.

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