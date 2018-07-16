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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.07.2018 - 11:11, Son Güncelleme:

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Özel sektörün mayıs sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 19,7 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu da 222,8 milyar dolara geriledi.

ÖZEL sektörün mayıs sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu ve uzun vadeli kredi borcu bir önceki aya göre azalarak sırasıyla 19,7 milyar dolar ve 222,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mayıs dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu mayısta bir önceki aya kıyasla 2,3 milyar dolar azalarak 222,8 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 0,7 milyar dolar gerileyerek 19,7 milyar dolara indi.

Geçen yıl sonuna göre değerlendirildiğinde ise özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu 726 milyon dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) da 1,6 milyar dolar artış gösterdi.

Verilerin borçluya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcu açısından, geçen yıl sonuna kıyasla bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 328 milyon dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 464 milyon dolar yükselişle 30,9 milyar dolara ulaştı.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 75 milyon dolar azaldı, tahvil stoku 841 milyon dolar düşüşle 3,7 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2 milyar dolar arttı, tahvil stoku da 530 milyon dolar yükselişle 7,5 milyar dolara çıktı.

Kısa vadeli kredi borcuna bakıldığında ise geçen yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 26,5 milyon dolar artışla 12,2 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1,3 milyar dolar yükselişle 4,5 milyar dolar oldu.

BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 69,5 MİLYAR DOLAR

Verilerin alacaklıya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcu açısından 2017 yıl sonuna kıyasla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç 689 milyon dolar artarak 153,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, kısa vadeli kredi borcu açısından tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 1,4 milyar dolar yükselişle 18,8 milyar dolara ulaştı.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 222,8 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60'ı dolar, yüzde 34'ü avro, yüzde 4,3'ü Türk lirası ve yüzde 1,7'si ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli 19,7 milyar dolarlık kredi borcunun ise yüzde 46,3'ü dolar, yüzde 30,6'sı avro, yüzde 23'ü Türk lirası ve yüzde 0,1'i diğer döviz cinslerinden meydana geldi.

Sektör dağılımı incelendiğinde, mayıs sonu itibarıyla 222,8 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 50,8'i finansal kuruluşların, yüzde 49,2'si ise finansal olmayan kuruluşların borcundan oluştu. Aynı dönemde, 19,7 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 75,4'ü finansal kuruluşların, yüzde 24,6'sı ise finansal olmayan kuruluşların borcundan kaynaklandı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu mayıs sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 68,5 milyar dolar tutarında oldu.

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