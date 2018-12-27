Özel sektör maaşlarına ‘asgari ücret etkisi’
ASGARİ ücrette yüzde 26’lık artış, çalışma hayatındaki bütün dengeleri de değiştirecek.
Asgari ücret artışı, toplu sözleşme pazarlıklarında referans kabul edilecek ve zam pazarlıklarında gündeme gelecek. Asgari ücret artışı nedeniyle kıdemli çalışanların ücretlerinde de yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor. Asgari ücret artışı, işletmelerdeki kıdemli çalışanlara da etki yapacak. İş yerlerinde kıdem ve deneyime göre çalışan arasında bir ücret skalası bulunuyor. Çalışma barışı için de bu skalanın korunmasına önem veriliyor. Asgari ücrete 400 TL zam yapılması ve net asgari ücretin iki bin 20 TL’ye çıkmasının ardından bu skalanın korunması için kıdemli çalışanlara da zam yapılması gündeme gelecek.
MADENCİLERE ZAM
2014 yılında yapılan yasa değişikliğiyle, madenlere alt ücret tabanı getirilmişti. Buna göre, linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde, yer altında çalışan işçilere, asgari ücretin iki katından az ücret verilemiyor. Bu durumda en düşük madenci ücreti, 2019 yılında 4 bin 40 TL olacak.
İŞSİZLİK MAAŞI ARTIŞI
İşsizlik sigortası maaşı da, asgari ücret artışına göre belirleniyor. İşsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı kadar oluyor. Ancak bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’nini geçemiyor. Bu durumda, 2019 yılında en düşük işsizlik maaşı bin 15 lira olurken, en yüksek işsizlik maaşı ise 2 bin 30 TL olacak.
GSS PRİMLERİNE GÜNCELLEME
Bir işte çalışmayanlardan alınan genel sağlık sigortası primlerinde de, asgari ücret kriteri esas alınıyor. Bu nedenle GSS primini kendisi ödeyenler bu yıl 60 TL prim öderken, gelecek yıl bu rakam 76 liraya çıkacak. Genel sağlık sigortası primini devletin karşılayıp karşılamamasında esas olan gelir düzeyi de asgari ücret artışına göre değişecek. Bu yıl için gelir testine girildiğinde hane içinde fert başına düşen gelir 676 TL’nin altında ise genel sağlık sigortası primlerini devlet kartışılıyor. Gelecek yıl ise bu rakam 852 TL’ye kadar çıkacak.
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