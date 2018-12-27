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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU-ANKARA
27.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Özel sektör maaşlarına ‘asgari ücret etkisi’

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Özel sektör maaşlarına ‘asgari ücret etkisi’

ASGARİ ücrette yüzde 26’lık artış, çalışma hayatındaki bütün dengeleri de değiştirecek.

Asgari ücret artışı, toplu sözleşme pazarlıklarında referans kabul edilecek ve zam pazarlıklarında gündeme gelecek. Asgari ücret artışı nedeniyle kıdemli çalışanların  ücretlerinde de yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor. Asgari ücret artışı, işletmelerdeki kıdemli çalışanlara da etki yapacak. İş yerlerinde kıdem ve deneyime göre çalışan arasında bir ücret skalası bulunuyor. Çalışma barışı için de bu skalanın korunmasına önem veriliyor. Asgari ücrete 400 TL zam yapılması ve net asgari ücretin iki bin 20 TL’ye çıkmasının ardından bu skalanın korunması için kıdemli çalışanlara da zam yapılması gündeme gelecek.

MADENCİLERE ZAM

2014 yılında yapılan yasa değişikliğiyle, madenlere alt ücret tabanı getirilmişti. Buna göre, linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde, yer altında çalışan işçilere, asgari ücretin iki katından az ücret verilemiyor. Bu durumda en düşük madenci ücreti, 2019 yılında 4 bin 40 TL olacak.

İŞSİZLİK MAAŞI ARTIŞI

İşsizlik sigortası maaşı da, asgari ücret artışına göre belirleniyor. İşsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı kadar oluyor. Ancak bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’nini geçemiyor. Bu durumda, 2019 yılında en düşük işsizlik maaşı bin 15 lira olurken, en yüksek işsizlik maaşı ise 2 bin 30 TL olacak.

GSS PRİMLERİNE GÜNCELLEME

Bir işte çalışmayanlardan alınan genel sağlık sigortası primlerinde de, asgari ücret kriteri esas alınıyor. Bu nedenle GSS primini kendisi ödeyenler bu yıl 60 TL prim öderken, gelecek yıl bu rakam 76 liraya çıkacak. Genel sağlık sigortası primini devletin karşılayıp karşılamamasında esas olan gelir düzeyi de asgari ücret artışına göre değişecek. Bu yıl için gelir testine girildiğinde hane içinde fert başına düşen gelir 676 TL’nin altında ise genel sağlık sigortası primlerini devlet kartışılıyor. Gelecek yıl ise bu rakam 852 TL’ye kadar çıkacak.

 

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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