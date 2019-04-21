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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.04.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Özel okullara giden öğrenci sayısı 1,4 milyonu geçti

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Özel okullara giden öğrenci sayısı 1,4 milyonu geçti

ÖZ-KUR-DER Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çevik, "Türkiye genelinde 4 yıl önce 6 bin 710 olan özel okul sayısı, aradan geçen sürede yüzde 74 artarak 11 bin 694'e çıktı. Bu okullara giden öğrenci sayısı ise 1 milyon 400 bini geçti. Bazı gelişmiş ülkelerde özel okul sayısı toplamın yüzde 25'ine denk geliyor. Şu anda Türkiye'de bu rakam yüzde 15 civarında. Türkiye'deki özel okullarda ortalama 65 kişinin istihdam edildiğini düşünürsek toplamda istihdam sayımız 750 bin kişiyi geçiyor. Bu rakam çok önemli" açıklamasında bulundu.

Tüm Özel Öğretim Kurslar, Hizmet İçi Eğitim Merkezleri, Dershaneler ve Etüt Eğitim Merkezleri Birliği Derneği (ÖZ-KUR-DER) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çevik, Türkiye genelinde 4 yıl önce 6 bin 710 olan özel okul sayısının, aradan geçen sürede yüzde 74 artarak 11 bin 694'e çıktığını, bu okullara giden öğrenci sayısının ise 1 milyon 400 bini geçtiğini bildirdi.

Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimin, toplumlar için önemine işaret ederek, özel okullara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.  Çevik, Türkiye genelinde 4 yıl önce 6 bin 710 olan özel okul sayısının, aradan geçen sürede yüzde 74 artarak 11 bin 694'e çıktığını, bu okullara giden öğrenci sayısının ise 1 milyon 400 bini geçtiğini bildirdi.

Özel okulların sayısının artması ve resmi okullardaki öğrencilerin özel okullara geçmesiyle hem devlet okullarının kontenjan olarak biraz azaldığını hem de özel okullarda daha rekabetçi bir ortamın oluştuğunu ifade eden Çevik, bu sayede eğitim-öğretimde kalitenin arttığını vurguladı.

Özel okullaşma oranının yüzde 25'e ulaştığı gelişmiş ülkeler bulunduğuna işaret eden Çevik, "Türkiye, henüz onlara göre geride ama oran giderek artıyor." dedi. Şu anda özel okul sayısının toplam içindeki payının yüzde 15 civarında olduğunu, bu okulların büyük şehirlerde yoğunlaştığını ifade eden Çevik, devlet okullarında yaklaşık 15 milyon öğrencinin eğitim-öğretim görürken, özel okullardaki sayının ise 1,4 milyonu geçtiğini söyledi.

Çevik, Türkiye'deki özel okullarda ortalama 65 kişinin istihdam edildiğini düşündüklerinde toplamda istihdam sayısının 750 bin kişiyi geçtiğini, bu rakamın çok önemli olduğunu vurguladı.

"EĞİTİMDEKİ REKABET KALİTEYİ ARTIRIYOR"
Ahmet Çevik, eğitim sektöründe ciddi bir rekabet olduğunu, bu rekabetin kaliteyi artırdığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Farklı sektörlerdeki rekabete bakıldığında eğitim alanındaki rekabetin çok daha erdemli olduğu söylenebilir. Rekabet, kaliteyi artıran bir unsurdur. Özel okulların rekabeti kaliteyi artırıyor. Özel okulların bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Biz eğitimciyiz. Yaptığımız iş insana dair... Bir kayıt daha fazla alacağız diye, biraz daha fazla kazanacağız diye temel amacımızdan uzaklaşamayız. Özel okullar, devlet okullarındaki eğitim kalitesinin de artmasını sağlamaktadır. Özel okullara öğrencilerin gitmesiyle devlet okullarındaki sınıf mevcutlarında da düşüşler olmaktadır. Bu da devlet okullarında verilen eğitimin kalitesini artırmaktadır."

Çevik, özel okulların doluluk oranının yüzde 52 civarında olduğunu, yüzde 48 boşluk bulunduğunu ifade ederek, eğitime harcanan paranın israf olarak görülmemesi gerektiğini, çocuklara bırakılacak en büyük mirasın onların eğitimi olduğunu söyledi.  Çevik, "Çocuklarımız mutsuzsa bizim de mutlu olmamız mümkün değil. Onların mutluluğunun yolu ise doğru eğitim ve onun için en doğru olan okuldan geçiyor. Bu yüzden velilerin okul tercihlerine dikkat etmesi gerekiyor." diye konuştu.

"AKADEMİK BAŞARI TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL"
ÖZ-KUR-DER Yönetim Kurulu Üyesi Çevik, eğitimin, toplumların inşasında kritik bir noktada durduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin geldiği noktada, eğitimde niceliksel anlamda önemli bir mesafe katedildiğini söyledi.

Çevik, "Genel çerçevede bakarsak özel öğretim kurumları şu anda ülkemiz eğitim sisteminde önemli, değerli bir yere sahiptir. Bütün devlet okullarına da örnek olacak okullarımız var. Serbest piyasa koşulları çerçevesinde eğitim ve kalite odaklı özel okulların ayakta kalacağını öngörüyoruz." şeklinde konuştu.

Yeni nesil eğitim modelinde akademik başarının gerekli olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını savunan Çevik, şunları kaydetti:

"Akademik başarıya ek olarak İngilizce, bilişim, spor, sanat ve kişisel gelişim gibi becerilerle de donatılması gerekiyor. Bunların yanı sıra etik, üretim, girişim, oyun ve oyunlaştırma, mutluluk, sevgi gibi bazı kavram ve değerlerle yetiştirilmesi gerekiyor. Akademik başarı gerekli ama tek başına yeterli değildir. Yeterli hale getirebilmek için diğer beceri ve değerler de gerekiyor."

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