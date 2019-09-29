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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.09.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Özel okullar KDV indirimi talep ediyor

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Özel okullar KDV indirimi talep ediyor

Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal "Milli Eğitim Bakanlığımız ve ilgili bakanlıklarımızdan özel okullara KDV indirimi getirilmesini, KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini talep ediyoruz" dedi.

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, özel öğretim kurumlarında KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini talep ettiklerini belirterek, "KDV indirimi direkt velilerin okullara ödediği ücretlere yansıyacak bir şeydir." dedi.

Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel öğretimin ve özel sağlık sektörünün devletin desteği, önderliği olmadan ayakta duramayacağını, dünyanın her yerinde uygulamaların bu yönde olduğunu söyledi.

Devletlerin bu desteği sağlarken aynı zamanda yükünü hafiflettiğini anlatan Dal, şu an özel okullarda yaklaşık 1 milyon 440 bin öğrencinin eğitim aldığına dikkati çekti.
Bu noktada özel okul sektörünün önünün açılması, sektöre bazı kolaylıkların getirilmesi konusunda çeşitli taleplerde bulunduklarını belirten Dal, "Milli Eğitim Bakanlığımız ve ilgili bakanlıklarımızdan özel okullara KDV indirimi getirilmesini, KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini talep ediyoruz. Birçok sektörde bu yapıldı." ifadelerini kullandı.

Kitap gibi farklı alanlarda KDV'nin sıfırlandığına işaret eden Dal, bu taleplerinin devletin imkanları nezdinde karşılık bulacağına inandıklarını vurguladı.

"20 BİN LİRANIN BİN 800 LİRASI KDV"

KDV indiriminin, çocukları özel okullarda eğitim alan velilere de olumlu yansıyacağını anlatan Dal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KDV yüzde 8 şu an. Örneğin yıllık ücreti 20 bin lira olan bir okul için veliler, bunun içinde yaklaşık bin 800 lira KDV ödüyor. 20 bin liranın bin 800 lirası direkt devlete KDV olarak gidiyor. Diyelim inşallah gelecek yıl için enflasyon yüzde 10'lara indi. 20 bin liralık bir okul yüzde 10 artışla 22 bin lira olur. Yüzde 8 KDV yüzde 1'e inerse okullar da zammı düşük tutar, yüzde 10 değil yüzde 2 yapar ya da hiç yapmaz. KDV indirimi direkt velilerin okullara ödediği ücretlere yansıyacak bir şeydir. Yüzde 8 KDV'nin düşüşü, okullar açısından en kötü ihtimalde bile fiyata yüzde 5 eksi olarak yansır."

Dal, özel okulların genel olarak son 3-4 yıldır enflasyon oranlarının altında zamlar yaptığına işaret etti.

"LİSE YERLEŞTİRMELERİNDE YOĞUNLUK TEŞVİKLE AZALTILABİLİR"

Milli Eğitim Bakanlığınca özel okullara giden öğrenciler için verilen teşviğin kademeli kaldırılması kararı alındığını anımsatan Dal, bu teşviğin özel okullar açısından önemli bir katkı olduğunu kaydetti.

Dal, özel okul teşviğinin gelecek yıl yeniden devreye girmesini beklediklerini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda 8. sınıfı okuyan öğrenci sayısı geçen seneye göre yüzde 50 fazla. Gelecek sene lise yerleştirmelerinde bu yıla kıyasla daha büyük yoğunluk olacak. Bu nedenle 'Teşvik önümüzdeki yıl için yeniden uygulansın.' önerisini getiriyoruz. Sadece gelecek yıl için liseye başlayacak öğrencilere özel okul teşviği verilirse özele de yönelim artar. Bu da lise yerleştirmelerinde gelecek yıl yaşanması beklenen yoğunlukta ciddi rahatlama sağlar."

Nurullah Dal, teşvikle ilgili uygulamada daha önce yaşanan problemlerin düzenlenebileceğini sözlerine ekledi.

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