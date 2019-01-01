Özel hat geliyor

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, kadın patronları ihracatçı yapmak için bakanlık bünyesinde özel bir daire başkanlığı kurduklarını açıkladı. Pekcan, “İhracat ordusunda kadın girişimcilerin hak ettikleri yeri almaları için onların ihtiyaç ve taleplerini mercek altına aldık. İhracat desteklerimizden kadınların yeterince yararlanabilmeleri için daire başkanlığı kuruyoruz. Böylelikle kadın girişimcilerimiz ve Bakanlığımız arasında adeta özel bir hat açıyor onlara bu hat üzerinden daha hızlı ve daha etkin hizmet vermeyi planlıyoruz” dedi.

Bakan Pekcan, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbet toplantısında ihracatın tabana yayılması için çalışma yaptıklarını belirterek, bunlar içinde kadınlarla ilgili olanı şöyle anlattı: “Harekete geçirmemiz gereken önemli potansiyellerimizden birisi de tabii ki kadın girişimlerimiz. Onların ihracatçı olabilmeleri, küresel tedarik zincirlerinde yerlerini alabilmeleri, konvansiyonel ihracatın yanı sıra bilhassa e-ihracat yoluyla da ihracat yapabilmeleri amacıyla ihtiyaçları tespit ediyoruz. Kadınların ihracat desteklerimizden yeterince yararlanabilmelerini sağlamak için İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde sadece kadın girişimcilerimize hizmet verecek bir daire başkanlığı kuruyoruz. Bu daire hem ihtiyaçları hem rekabet avantajı sağlayabilecekleri sektörleri tespit ederek uluslararası rekabet güçlerini artıracak.”

HEDEF KUZEY AVRUPA

Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranının son 10 yılda yüzde 24’ten 34’e çıkmasına rağmen dünya ortalamasının yüzde 50’nin üzerinde olduğuna dikkat çeken Pekcan, “Bu dezavantaj gibi görünüyor ama bunu avantaja çevirebiliriz. Demek ki elimizde kullanılmamış bir potansiyel var. Genç, kadın girişimci var. Gelişmiş Kuzey Avrupa ülkelerinde kadınların yönetimde ve karar alma süreçlerine katılım oranı 60-70’lerde. Kabilelerde bile çok yüksek. Kadınların yönetim kurulunda aktif ve karar verici pozisyonda yer aldığı şirketlerde karlılık, verimlilik, ekonomiye katkı daha yüksek. Biz de bunu artırmak için daire başkanlığı organize ettik. Bu ay devreye girecek. 81 ilde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kadın girişimcilerle çalışmamız lazım. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAT), KADEM var. Kadın STK başkanlarının TİM’de, Türk Tanıtım Grubunun danışma kurulunda da yer almalarını istedim. Kadın bakış açısıyla biz ürünlerimizi daha güzel nasıl pazarlarız ona bakacağız. Amacımız ihracatı hem kaliteli ihracata çevirmek, hem tabana yaymak, genç, kadın girişimcimizi, esnafı, KOBİ’yi daha fazla ihracat ailesinin içinde görmek” dedi.

ELEKTRONİK BONO BAŞLIYOR

ELEKTRONİK çek ve bononun uygulamasına ilişkin düzenlemenin bu yılın ilk haftasında yayımlanacağını belirten Pekcan, “Ticaretin kolaylaştırılması ve güvenilir alışveriş için alınan bononun geçmişi takip edilebilecek. Karekodlu çeke geçmiştik şimdi karekodlu bono uygulaması başlatıyoruz. Elektronik ortamda çek ve bono düzenlemesini ilk defa Türkiye yapacak. Böylece ciroların da geçmişi sorgulanabilecek” dedi.