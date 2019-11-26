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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Burak COŞAN
26.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Özel hastanelerde manzara farkı

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
Özel hastanelerde manzara farkı

Özel hastaneler verdikleri hizmetlerle otellerle yarışmaya başladı. Bazı özel hastaneler doğum sonrasında anne ve baba için süit oda hizmeti sunuyor. Hatta kimi hastaneler aynı bir otel gibi süit odalarının fiyatlarını deniz ve kara manzaralı olarak belirlerken, farklı büyüklükteki odalarla hastalara seçenekler sunuyor. Fiyatlar 750 TL’den başlayıp 4 bin 560 TL’ye kadar çıkıyor.

SON dönemlerde özel hastaneler verdikleri hizmetlerle otelleri aratmıyor. Körfez ülkelerinden Türkiye’ye tedaviye gelen zengin hastaların artması, sağlık turizminin bir hayli gelişmesi ve yurtdışından gelen hastaların isteklerinin farklı olması nedeniyle hastaneler lüks hizmet kapsamını genişletti. Özel hastanelerdeki bu dönüşüm, Türk hastaların da beklenti ve isteklerini değiştirdi. Lüksün sınırı genişledikçe fiyat artışı da kaçınılmaz oldu.

Bir otel gibi hizmet vermeye başlayan hastanelerin özellikle süit odaları için istenen paralar büyüklük, konum ve sunulan hizmetlere göre farklılık gösteriyor. İstanbul’daki özel bir hastane odasının deniz manzaralı olmasını fiyatına yansıtırken, diğer bir hastane farklı oda tipleri oluşturarak tüketiciye farklı fiyat seçenekleri çıkarıyor. Biz de İstanbul’daki bazı hastanelerin, doğum yapmak için gelenlerden süit oda için istedikleri fiyatları araştırdık. Baktığımız hastanelerdeki süit oda fiyatları 750 TL’den başlıyor ve 4 bin 560 TL’ye kadar çıkıyor. Fiyatlar sadece bir gecelik süit oda fiyatını kapsarken, doğum ve diğer masraflar süit oda fiyatlarına dahil olmuyor.

Özel hastanelerde manzara farkı

KİNG SÜİT SEÇENEĞİ

Örneğin İstanbul Anadolu yakasındaki bir hastanede doğum yapmak ve doğum sonrasında süit odalarda kalmak isterseniz size iki seçenek sunuluyor. Normal süitin gecelik fiyatı 750 TL olurken, king süitin fiyatı gecelik 1000 TL’ye çıkıyor. Diğer bir hastanede ise tek tip süit oda seçeneği gecelik 1.650 TL’den sunuluyor. Başka bir hastanenin gecelik süit oda fiyatı da 1.750 TL’yi bulabiliyor. Avrupa yakasına geçtiğimizde ise başka bir özel hastane süit odaları için gecelik 2 bin ile 2 bin 500 TL arasında ücret isterken, diğer bir hastanenin fiyatlandırma politikası odanın konumuna göre değişiyor. Kara manzaralı süit odalar için gecelik fiyat farkı 3 bin 500 TL olurken, deniz manzaralı odaların fiyatları ise 4 bin 200 TL’ye kadar çıkıyor. İstanbul’da büyük bir özel hastanede hastalara farklı süit tipleri arasında seçenek sunuluyor. 1.120 TL’den başlayan süit odanın gecelik fiyatı 1.760 TL’ye kadar çıkabiliyor. Eğer hasta, tercihini ‘King süit’ten yana kullanırsa odanın fiyatı gecelik 4 bin 560 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Özel hastanelerde manzara farkı

ÖZEL KUTLAMA YEMEĞİ

Özel hastanelerde yapılan doğumlara süit oda fiyat farkı dahil olmazken, doğum paketi olarak adlandırılan sistemde hastalara farklı hizmetler de sunuluyor. Bazı hastaneler doğum yapan kadınlara ücretsiz kuaför hizmeti veriyor. Doğum yapıldıktan sonra odaya anne ve baba için özel kutlama yemeği getiriliyor. Doğum sonrasında anne ve babanın sürece adapte olabilmesi için eve uzman hemşirelere dahi gönderiliyor. Anne ve bebek için diyetisyen hizmeti sunulurken, istenirse anneye psikolojik destek sağlandığı da ifade ediliyor.

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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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