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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer Boyacıoğlu
13.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Özel hastaneler çözüm arayışında

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Özel hastaneler çözüm arayışında

Özel hastaneler, yılın ilk 4 ayında gelen hasta sayısındaki düşüşe çözüm arıyor.

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat, “Özel hastanelere gelen hasta sayısı yüzde 25-30 arasında düştü” dedi. Başkan Bahat, düşüşün nedenlerini araştırdıklarını ancak insanların ekonomideki çalkantılar nedeniyle daha temkinli durmayı tercih ettiğini kaydetti. Bahat, “Bu tür durumlarda özel hastaneler yerine kamu hastanelerine yöneliyor. Belirsizlik, seçim süreci, ekonomideki çalkantılar insanların hastane tercihlerine yansıyor. Bizdeki düşüş kadar kamu hastanelerinde de artış var. Bunun için çözüm arıyoruz. Bakanlarımızla görüşüyoruz. Seçim sonrası sayın Cumhurbaşkanıyla da görüşerek, bir çözüm arayışı başlatmak istiyoruz” diye konuştu.

FİYATLARA DÜZENLEME

Özel hastaneler, geçen ay toplanan sağlık kurultayında da fiyatlara yeni düzenleme talebini gündeme getirmişti. OHSAD Başkanı Reşat Bahat burada yaptığı değerlendirmede, ilaca yüzde 26 zam geldiğini ve bu zammın bile az olduğunu ifade etti. Bahat, “Ancak bizim paket fiyatlarımıza, ameliyatlarımıza hiç zam gelmedi. Belki biliyorsunuzdur biz ameliyatlarımızda ilaç da kullanıyoruz. Bunların maliyeti arttı, ancak bize bir artış gelmedi. 5 yılda 10 bin yatak artmış ama 6 bini yoğun bakımlarda artmış ve zarar etmişiz. Yani büyümemişiz şişmanlamışız. Uzman hekim sayımız yüzde 32.3’müş, bugün yüzde 29.4. Yani aslında geriye gidiş var. Sektörümüz büyümüyor, şişmanlıyor. Özel hastanelere gelen vatandaşlardan alınan payın 15 TL, devlet hastanelerinde 8 TL olması ve bunun eczanelerden alınması sebebiyle oluşan asimetriden kaynaklı nedenlerden 5 yıl içinde hasta sayımızda, ameliyatlarımızda artış olmamış” diye konuştu. Acillerden, yoğun bakımlardan ve fark alınmayan kalemlerden fark alınmadığından dolayı kuralsızlık içinde kalındığını belirten Bahat taleplerini de “Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatları enflasyon oranında güncellenmediği gibi modern dünyada cepten harcamayı destekleyecek olan tamamlayıcı sigorta bir türlü ayağa kalkmıyor” açıkladı.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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