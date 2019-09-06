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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.09.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

"Özel dedektiflik" dolandırıcıların gözdesi

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"Özel dedektiflik" dolandırıcıların gözdesi

Özel dedektiflik hizmeti sunduğunu iddia eden kişiler aldıkları kişisel bilgilerle dolandırıcılık yapmaya başladılar. Özel Dedektifler Derneği Başkanı İsmail Yetimoğlu, bu konu hakkında uyarıda bulundu.

İnternette sahte isim ve unvan kullanarak "özel dedektiflik" hizmeti sunduğunu iddia eden dolandırıcılar, eş ya da sevgilisinden şüphelenen bazı vatandaşları tuzağına düşürüyor.

Özel Dedektifler Derneği Başkanı İsmail Yetimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de özel dedektifliğin standartlarını ve sınırlarını düzenleyen bir yasal dayanağın henüz olmadığını bildirdi.

Yetimoğlu, bu alandaki boşluğun kötü niyetli kişilerce suistimal edildiğine işaret ederek, hiçbir ticari kuruluşu, sabit bir mekanı olmayan, sahte isim ve unvanla kolaylıkla bir ya da birden çok web sitesi oluşturulup sadece cep telefonu bilgisini paylaşan veya asılsız adres beyanlarıyla internetten reklam veren bazı kişilerin vatandaşları ağına düşürdüğünü, dolandırıp tehdit ve şantajla haksız kazanç sağladığını anlattı.

SAHTE ADRES VE YÖNLENDİRMELİ TELEFON NUMARALARI KULLANIYORLAR

İnternette özel dedektiflik yaptığını iddia eden kişilerin çeşitli bilgisayar programları, GSM casus programları, gizli kamera veya benzeri cihazların satışının yanı sıra ağına düşürdüğü kurbanlarının özel yaşamına müdahale ederek suç işlediğinin altını çizen Yetimoğlu, şu bilgileri verdi:

"Bu şahısların büyük çoğunluğu sahte adres ve yönlendirmeli sabit telefon numaralarıyla özel dedektiflik firması olduğunu göstererek gerçek isimlerini gizledikleri veya iki isimli olup tek ismini kullanarak uyduruk firmalarla gerçekmiş gibi davranıp hem kamuoyunu yanıltıyor hem de dolandırdığı kişilerin haklarında şikayetçi olmasını engelliyor. Hiçbir vasfı olmayan, iş güç sahibi olamamış, kabadayı, sabıkalı insanlar web sitesi kurup, reklamlar vererek özel dedektiflik yapıyor. Bunlar gerçekleştirilmesi mümkün olmayan vaatlerde bulunarak mağduriyet yaratıyor."

Özel dedektiflik hizmetine ihtiyaç duyan kişilerin de sorgulamadan hizmet almaya çalıştığını aktaran Yetimoğlu, "Vatandaşlar, özel bilgilerini veriyor, parasını veriyor, karşılığında da hizmet alamadığı gibi tehdit ve şantajlarla karşılaşarak mağdur oluyor. Akla hayale gelmeyecek yöntemlerle insanlar mağdur ediliyor. Bu kişiler, özel bilgilerine eriştiği başvurucu ile hakkında delil topladığı kişilerden zorla maddi çıkar elde ediyorlar. Bu konuda her ay 20-30 kişiden bizatihi şikayet alıyoruz. Telefon ve maille yapılan şikayet başvurularını saymıyorum. Bu durum hem vatandaşları hem de mesleğin gelişimini olumsuz etkiliyor. Dernek olarak bu konuda yıllardır kamuoyuna bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz. Ahlaki ve hukuki dayanağı olan konularda hizmet verilmesini sağlıyoruz." diye konuştu.

"HUKUKİ DAYANAK OLMALI"

Vatandaşların yeterince araştırma yapmadan, sadece internette gördükleri telefon numaraları ve adresler üzerinden bu tür kişilerle irtibata geçmelerinin büyük hata olduğuna dikkati çeken Yetimoğlu, bu şekilde özel dedektiflik hizmeti alma arayışına girenlerin yüzde 90'ının dolandırıldığına işaret etti.

Yetimoğlu, çoğunlukla sevgilisinden veya eşinden şüphelenenlerin özel dedektif aradığını bildirerek, dernek olarak yargıya intikal etmemiş böylesi bir konuda hizmet verilmemesi gerektiğini, bunu ahlaki ve hukuki bulmadıklarını ifade etti.

Özel ilişkilerde ortaya çıkan şüphe üzerine hareket etmenin ve bu konuda delil toplamak için özel dedektiflik hizmeti vermenin sakıncalarını dile getiren Yetimoğlu, "Biz dernek olarak bu durumda hizmet vermiyoruz. Şüphe üzerine delil elde edildiğinde öngörülemeyen olaylar yaşanabiliyor, kadına şiddet gibi... Konunun hukuki dayanağı olmalı." şeklinde konuştu.

Yetimoğlu, Türkiye genelinde ÖDD'ye kayıtlı 127 üyelerinin bulunduğu, bunların çoğunluğunun bireysel, 5'inin kurumsal üye olduğu, özel dedektifliği suistimal eden 12 üyeyi geçmişte ihraç ettiklerini sözlerine ekledi.

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