Özel bankadan vergi tahsilatı yok
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 26 Kasım tarihinde bankalara gönderdiği bir yazı ile özel bankaların vergi tahsilatına ilişkin protokollerini iptal etti.
Kamu bankalarından tahsilat devam edecek. Kredi kartıyla ödeme yapılabilecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) özel bankaların kredi kartları aracılığıyla GİB hesabına ödenebilecek ama aynı banka şubelerine MTV ödemeleri nakit yapılamayacak. Şirketler ise ancak kamu bankaları üzerinden nakit ödeme yapabilecek. EFT yapılsa da bu sefer vergi ödeme makbuzu alınamayacağı için ayrıca makbuzun vergi dairesinden alınması gerekecek.
GİB bankalara gönderdiği yazıda, vergi tahsilatına Bankanın aracılık etmesine izin veren protokollerin iptal edildiğini bildirdi. 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere bankaya bağlı merkez, şube, internet bankacılığı, ATM, telefon bankacılığı dahil her türlü kanal üzerinden tahsilat yapılamayacağı belirtildi. 1 Ocak 2020 tarihinden önce tahsil edilmiş tutarların feshedilen protokoller çerçevesinde Merkez Bankasına aktarılması, bankalarda vergi dairelerine açılmış olan hesapların kapatılması istendi.
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