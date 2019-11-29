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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
29.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Özel bankadan vergi tahsilatı yok

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Özel bankadan vergi tahsilatı yok

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 26 Kasım tarihinde bankalara gönderdiği bir yazı ile özel bankaların vergi tahsilatına ilişkin protokollerini iptal etti.

Kamu bankalarından tahsilat devam edecek. Kredi kartıyla ödeme yapılabilecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) özel bankaların kredi kartları aracılığıyla GİB hesabına ödenebilecek ama aynı banka şubelerine MTV ödemeleri nakit yapılamayacak. Şirketler ise ancak kamu bankaları üzerinden nakit ödeme yapabilecek. EFT yapılsa da bu sefer vergi ödeme makbuzu alınamayacağı için ayrıca makbuzun vergi dairesinden alınması gerekecek.

GİB bankalara gönderdiği yazıda, vergi tahsilatına Bankanın aracılık etmesine izin veren protokollerin iptal edildiğini bildirdi. 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere bankaya bağlı merkez, şube, internet bankacılığı, ATM, telefon bankacılığı dahil her türlü kanal üzerinden tahsilat yapılamayacağı belirtildi. 1 Ocak 2020 tarihinden önce tahsil edilmiş tutarların feshedilen protokoller çerçevesinde Merkez Bankasına aktarılması, bankalarda vergi dairelerine açılmış olan hesapların kapatılması istendi.

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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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