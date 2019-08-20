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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
20.08.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Özdoğan Grubu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki hidroelektrik santrali ihalesini kazandı

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Özdoğan Grubu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki hidroelektrik santrali ihalesini kazandı

Türkiye'nin önde gelen inşaat firmalarından Özdoğan Grup bünyesindeki Özkar İnşaat geçen yıl Eylül ayında Strabag AG ile stratejik ortaklık anlaşması yapmıştı. Yapılan bu anlaşma ortak girilen ilk ihalede meyvesini verdi.

Birleşik Arap Emirliklerinin Hatta bölgesinde yapılacak olan beton gövdeli, 250 MW gücündeki hidroelektrik santrali ihalesine katılan Özkar-Strabag-Andritz Konsorsiyumu, Amerika, Çin, İtalya, Hindistan ve Almanya’dan olmak üzere sunulan teklif dosyaları arasında en teknolojik ve en ekonomik teklifi vererek sözleşme yapmaya hak kazandı.

İhalenin ardından, BAE Veliaht Prensi Hamdan bin Mohammed’in resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, “1.437 Milyar Dirhem’e ihale edilen bu projenin bölgede türünün ilk örneği olduğunu ve 2050 hedefleri doğrultusunda Dubai’de Temiz Enerji Projesi için ilk adımın atılmasından büyük gurur duyduğunu” belirtti.

Özdoğan Grubu, Birleşik Arap Emirliklerindeki hidroelektrik santrali ihalesini kazandı
Özkar İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Özdoğan da dış kaynak yaratma, ülke ekonomisine ve Türk çalışanlara istihdam sağlama açısından son derece önem arz eden bu tür projelere dünyanın neresinde olursa olsun katılacaklarını, Türk müteahhitlik kabiliyetini ve mühendisliğini her yerde göstermeye kararlı olduklarını,  bu ortaklığın daha da güçlenerek devam edeceğini söyledi.

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