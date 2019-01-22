Özcan: Başka paket çalışmalarımız var, müjdeleri vereceğiz
VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, (KOBİ Değer Paketi) Süreç başarılı bir şekilde devam ediyor. Bize aşağı yukarı 10 günde 7 bin şirket başvuru yaptı. (KOBİ Değer Paketi) Toplam paket büyüklüğü 20 milyar TL olarak öngörüldü. Bankacılık sektörünün bu dönemlerde elini taşın altına koyması gerekir. Başka paket çalışmalarımız da var. Sonrasında bu müjdeleri vereceğiz" dedi.
AA Finans Masasında soruları yanıtlayan VakıfBank Genel Müdürü Özcan şunları söyledi:
*TÜRKİYE'NİN sorunlu taraflarından cari açıkta düzelme yaşanıyor. Ekonomide büyümenin yeniden şahlanacağını göreceğiz.
*VakıfBank olarak yurt dışından sağladığımız 14 milyar dolar civarında kaynağı Türkiye ekonomisinin hizmetine sunduk.
*Kredi kartı yapılandırmasında 24 aya kadar yüzde 1,10 faizle kredi imkanı sağladık.
*(Kredi) Borcun miktarı 100 bin TL'nin altındaki müşterilerimize yüzde 0,98 faiz oranı veriyoruz.
*(Yasal takipteki Vakıfbank müşterileri) Anapara borcunu defaten ya da 1 yıl içinde ödeyin, faiz almayalım diyoruz.
* (KOBİ Değer Paketi) Süreç başarılı bir şekilde devam ediyor. Bize aşağı yukarı 10 günde 7 bin şirket başvuru yaptı.
* (KOBİ Değer Paketi) Toplam paket büyüklüğü 20 milyar TL olarak öngörüldü.
* Bankacılık sektörünün bu dönemlerde elini taşın altına koyması gerekir.
* Başka paket çalışmalarımız da var. Sonrasında bu müjdeleri vereceğiz.
* Güçlü bir hükümet ve ekonomik istikrar olmasa, kamu bankaları böyle güzel işler yapamazdı.
* Yurt dışından yakın zamanda 550 milyon TL karşılığı kredi temin ettik. Bununla da bir destek kampanyası düşünüyoruz.
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