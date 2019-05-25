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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.05.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Özbekistan’ın dış ticaret hacmi arttı

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Özbekistan’ın dış ticaret hacmi arttı

Dünyanın 154 ülkesiyle ticaret yapan Özbekistan'ın dış ticaret hacmi yılın ilk dört ayında yüzde 24,6 artışla 12 milyar 571 milyon dolara ulaştı.

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, 2019 yılı ocak-nisan aylarında 12 milyar 571,1 milyon dolara ulaştı.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın 154 ülkesi ile ticaret yapan Özbekistan’ın dış ticaret hacmi bu yılın ilk dört ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 24,6 artarak 12 milyar 571,1 milyon dolar seviyesine çıktı.

Açıklamaya göre, yılın ocak-nisan aylarında Özbekistan'ın ihracatı yüzde 14,3 artışla 5 milyar 256,4 milyon dolar, ithalatı da yüzde 33,3 artışla 7 milyar 314,7 milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde ülkenin dış ticaret açığı ise 2 milyar 58,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yılın ilk dört ayında ilk sıralarda Özbekistan'ın ihracatında enerji ve petrol ürünleri, tekstil ve gıda ürünleri, altın, renkli ve demir metaller ile hizmetler sektörü, ithalatında da makine, teçhizat ve onların yedek parçaları, kimya mamulleri, renkli ve demir metal ürünleri yer aldı.

Dış ticareti 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 27,3 artarak 33 milyar 815,3 milyon dolar olarak gerçekleşen Özbekistan'da, bu çerçevede 14 milyar 257,9 milyon dolarlık ihracat, 19 milyar 557,4 milyon dolarlık da ithalat yapılmıştı. 

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