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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.09.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

Özbekistan'ın dış borcu 20 milyar doları aştı

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Özbekistan'ın dış borcu 20 milyar doları aştı

Ülkenin dış borcu yılın ilk yarısında yüzde 20 artarak 20,7 milyar dolara ulaştı.

Özbekistan Merkez Bankası tarafından yayınlanan rapora göre, ülkenin dış borcu ocak-haziran döneminde yüzde 20, (3,4 milyar dolar) artarak 20,7 milyar dolara ulaştı.

Rapora göre, 1 Temmuz itibarıyla Özbekistan’ın kamu borcu 13 milyar 174 milyon dolar, özel sektörün dış borcu ise 7 milyar 538 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Özbekistan'ın özel dış borcu 1 Temmuz itibarıyla enerji sektöründe 5 milyar 167 milyon dolar, bankacılık sektöründe 1 milyar 398 milyon dolar, telekomünikasyon sektöründe 246,7 milyon dolar, tekstil sektöründe 139,4 milyon dolar, diğer sektörlerde ise 587,4 milyon dolar seviyesine ulaştı.
Özbekistan, ocak-haziran döneminde 203,4 milyon dış borç ve 103,7 milyon dolar faiz ödemesi yaparken, özel sektör 706,6 milyon dolar dış borç,182,8 milyon dolar faiz ödemesi gerçekleştirdi.

Rapora göre, Özbekistan’ın toplam dış borcunun 17,050 milyar dolarını (yüzde 82,3) 10 yılı aşkın uzun vadeli borçlar oluşturuyor.

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