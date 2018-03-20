Özbekistan'ın altın-döviz rezervi azaldı

Özbekistan Merkez Bankası, ülkenin altın-döviz rezervlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre 1 Şubat'ta 28 milyar 774,5 milyon dolar olan ülkenin toplam altın-döviz rezervleri, geçen ay 437,8 milyon dolar azalarak 1 Mart itibarıyla 28 milyar 336 milyon 710 bin dolara geriledi.

Özbekistan'da 1 Şubat 2018'de 13 milyar 998,6 milyon dolar olan altın rezervleri ise geçen ay 377,4 milyon dolar azalarak 13 milyar 621,3 milyon dolar oldu. Bu dönemde ülkenin döviz rezervleri ise 60,4 milyon dolar azalarak 14 milyar 715,4 milyon dolar oldu.

Özbekistan Merkez Bankası, ülkenin altın döviz rezervlerinin 1 Ocak 2018 itibarıyla geçen seneye göre yüzde 6,2 artışla 28 milyar 77 milyon dolara ulaştığını açıklamıştı.

Önceki dönemlerde ülkenin altın-döviz rezervlerine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, ilk kez geçen yılın kasım ayında Özbekistan'ın toplam altın-döviz rezervlerinin 26 milyar dolar olduğu bildirilmişti.