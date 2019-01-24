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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.01.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

Özbekistan'dan 2018'de yüzde 5,1 büyüme

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Özbekistan'dan 2018'de yüzde 5,1 büyüme

Ülkenin GSYH'si geçen yıl 407 trilyon 514,5 milyar som oldu.

Özbekistan'ın GSYH'si geçen yıl yüzde 5,1 artış kaydetti. Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2017'de yüzde 5,3 yükselen ülke GSYH'si, geçen yıl yüzde 5,1 artarak 407 trilyon 514,5 milyar soma (yaklaşık 50,9 milyar dolar) ulaştı.

Kişi başına GSYH, 2018'de yüzde 3,3 artarak 12 milyon 365,5 bin som (yaklaşık 1550 dolar) oldu. Geçen yıl sanayi sektörü yüzde 10,6, tarım, orman ve balıkçılık sektörü yüzde 0,3, inşaat sektörü yüzde 9,9, taşımacılık, iletişim ve lojistik sektörü yüzde 6,3 ve hizmetler sektörü yüzde 5,4 büyüme kaydetti.

Özbek hükümeti, 2018'de GSYH'nin yüzde 5, Dünya Bankası da yüzde 5,6 artmasını öngörüyordu.


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