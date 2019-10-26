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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.10.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Özbekistan ekonomisi büyüdü

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Özbekistan ekonomisi büyüdü

2019 yılı ocak-eylül döneminde ülkede GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak yaklaşık 38,5 milyar dolara ulaştı.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi, yılın ilk dokuz ayına ilişkin GSYH rakamlarını açıkladı.

Söz konusu açıklamaya göre, 2019 yılı ocak-eylül döneminde ülkede GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 361 trilyon 858,4 milyar soma (yaklaşık 38,5 milyar dolar) ulaştı.

Bu dönemde sanayi sektörü yüzde 7, tarım, orman ve balıkçılık sektörü yüzde 2,4, inşaat sektörü yüzde 19,3, taşımacılık ve lojistik sektörü yüzde 5,7, hizmetler sektörü ise yüzde 4,1 artış gösterdi.

Ocak-eylül döneminde GSYH'de sanayinin payı yüzde 25,4’ten 29,2’ye, inşaat sektörünün payı yüzde 6,5’ten 6,9’a çıkarken, tarım, ormancılık ve
balıkçılığın payı yüzde 31,3’ten 28’e, hizmetler sektörünün payı ise yüzde 36,8’den yüzde 35,9’a geriledi.

Geçen yıl Özbekistan'ın GSYH'si yüzde 5,1 artışla 407 trilyon 514 milyar soma ulaşırken sanayi üretimi yüzde 10,6, tarım, orman ve balıkçılık sektörü yüzde 0,3, inşaat sektörü yüzde 9,9, hizmetler sektörü yüzde 5,4 artmıştı.

Özbekistan hükümeti, bu yıl GSYH'nin ortalama yüzde 5,4 artmasını öngörüyor.

Dünya Bankası'nın yenilenmiş Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nda ise Özbekistan'ın GSYH'sinin 2019 yılında yüzde 5,5 artış göstereceği tahmin ediliyor.

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