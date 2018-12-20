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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.12.2018 - 11:27, Son Güncelleme:

Özbekistan, Afganistan'a elektrik ihracatını artıracak

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Özbekistan, Afganistan'a elektrik ihracatını artıracak

Özbek Energo Devlet İşletmesi Başkanı Uluğbek Mustafayev: "Yıl sonuna kadar Afganistan'a 2,6 milyar kilovatsaat elektrik ihraç etmeyi planlıyoruz. Gelecek yıl ise bu ülkeye 3,1 milyar kilovatsaat elektrik ihraç etmeyi öngörüyoruz" açıklamasında bulundu.

Özbekistan, gelecek yıl komşusu Afganistan'a 3,1 milyar kilovatsaat elektrik ihraç etmeyi planlıyor.

Özbek Energo Devlet İşletmesi Başkanı Uluğbek Mustafayev, Taşkent'te düzenlenen bir toplantının ardından AA muhabirine, ülkesinin Afganistan'a yaptığı elektrik ihracatı konusunu değerlendirdi.

Mustafayev, geçen yıl Afganistan'a 1,9 milyar kilovatsaat elektrik ihraç ettiklerini belirterek, "Yıl sonuna kadar Afganistan'a 2,6 milyar kilovatsaat elektrik ihraç etmeyi planlıyoruz. Gelecek yıl ise bu ülkeye 3,1 milyar kilovatsaat elektrik ihraç etmeyi öngörüyoruz." dedi.

Özbekistan'ın daha önce Afganistan'a bir kilovatsaat elektriği 7,6 sentten sattığını anımsatan Mustafayev, taraflar arasında varılan mutabakatın ardından 1 Haziran itibarıyla Özbek tarafının Afganistan'a sattığı elektrik fiyatında yaklaşık yüzde 35 indirim yaparak, bir kilovatsaat elektrik fiyatını 5 sent olarak belirlediğini vurguladı.

Mustafayev, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Aralık 2017'de Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyarette iki ülke arasında imzalanan "Surhan-Puli Humri Elektrik Hattı" inşaatına ilişkin anlaşma kapsamında, hattın Özbekistan'dan geçen 45 kilometrelik kısmının inşaatına başlandığını ifade ederek, söz konusu projenin faaliyete geçmesiyle Özbekistan'ın elektrik sevkiyatının büyük ölçüde artacağını kaydetti.
Uluğbek Mustafayev, ayrıca bu yıl Tacikistan'ın ilk kez Özbekistan üzerinden Afganistan'a elektrik sevk ettiğini de sözlerine ekledi.

Özbekistan, Afganistan'a ilk kez 2002'de 62 milyon kilovatsaat elektrik ihraç etmişti.

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