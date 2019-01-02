Son dakika.. Oyuncak devinin acı günü
Türkiye oyuncak sektörün önemli markalarından Toyzz Shop’un Yönetim Kurulu Başkanı Cem Sunman’ın eşi Melda Sunman vefat etti. Sunman’ın cenazesi bugün düzenlenecek törenle toprağa verilecek.
DÜN vefat eden Melda Sunman için cenaze töreni bugün yapılacak. Karacaahmet Şakirin Camii’nde kılınacak öğle namaza sonrası Sunman, Karacaahmet Mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verilecek. Taziyeler ise Toyzz Shop’un Tuzla’daki şirket merkezinde kabul edilecek.
Oyuncak sektöründe 1985 yılından bu yana faaliyet gösteren Toyzz Shop’un Türkiye genelinde 211 mağazası bulunuyor.
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