Oyuncak devi çöküşün eşiğinde: Günden güne eriyor!

İngiltere'de 3.200 kişi çalıştıran Toys R Us çöküşün eşiğine geldi. Şirket Cuma günü emeklilik koruma fonuyla bir araya gelerek yatırımcılarla ve alıcılarla görüşme yaptı. Ancak sonrasında yapılan açıklamada anlaşmanın bir yere varamayacağı öngörüldüğü belirtildi.

The Guardian'ın haberine göre Toys R Us'ın İngiltere kolu ve elektronik mağazaları zinciri Maplin'in de mali krizde olduğu belirtilirken, 6 bine yakın çalışanın işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Ayrıca şirketin 15 milyon poundluk vergi borcu yapılandırmada.

Öte yandan Toys R Us'ın İngiltere kolu ve elektronik mağazaları zinciri Maplin potansiyel alıcılarla görüşüyor. Sky News'teki iddialara göre Maplin için Edinburgh Woollen Mill'le görüşülüyordu.

200 MAĞAZASINI KAPATMA KARARI ALMIŞTI

Toys "R" Us yakın zamanda iflas açıklamasının ardından 200'den fazla mağazasını kapatma kararı aldı.

Amerika merkezli dünyaca ünlü oyuncak devi Toys "R" Us, geçtiğimiz eylül ayında iflas başvurusunda bulunmasının ardından tüm mağazalarını açık tutmuş hatta personel alımında dahi bulunmuştu. New York Times'ın haberine göre, ancak işler iyi gitmedi, yılbaşı için de rakamlar iyi gelmeyince, 200 mağazanın kapatılması kararı alındı.

Global Toy News analistlerinden Richard Gottlieb, "Rakamlar iyi değil. Dramatik iflas gerçekleşecek gibi görünüyor" yorumunu yaptı.

5 BİN 500 ÇALIŞANI BULUNUYOR

İngiltere'de Maplin'in 200 mağazası ve 2.500 personeli bulunurken, Toys R Us 106 mağazasında yaklaşık 3.000 çalışanı istihdam ediyor.

5 MİLYAR DOLAR BORÇLARI VAR

Toys "R" Us yaklaşık 5 milyar dolar civarında bir borç sarmalıyla uğraşırken dikkat çeken bir diğer unsur da iflas sürecindeki bankacı, avukat ve danışman ordusunda ödenen devasa rakamlar. İflas mahkemesine açıklamada bulunan şirketin avukatları saatlik çalışma için 1.745 dolar aldıklarını açıklamıştı.

Federal mahkemede davayı takip eden yetkili vasiler de 17 üst düzey yöneticiye 32 milyon dolar ödenmesini teklif etmişti.

Şirketin 5 milyar dolar olan bu borçlarının 400 milyon dolarının 2018'de, 1.7 milyar dolarının da 2019 yılında ödenmesi gerekiyor.

17 YÖNETİCİYE 32 MİLYON DOLAR

Toys "R" Us yaklaşık 5 milyar dolar civarında bir borç sarmalıyla uğraşırken dikkat çeken bir diğer unsur da iflas sürecindeki bankacı, avukat ve danışman ordusunda ödenen devasa rakamlar. İflas mahkemesine açıklamada bulunan şirketin avukatları saatlik çalışma için 1.745 dolar aldıklarını açıklamıştı.

Federal mahkemede davayı takip eden yetkili vasiler de 17 üst düzey yöneticiye 32 milyon dolar ödenmesini teklif etmişti.

TÜRKİYE'DE DE MAĞAZALARI VARDI

Toys R Us bir dönem Türkiye'de de faaliyet göstermişti. 1996 yılında Türkiye pazarına giren ve 30'un üzerinde mağazaya ulaşan marka 2008 yılında ise kepenklerini kapatmıştı.

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