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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
26.05.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

Öyle bir araba tasarladı ki sadece kendi kullanabiliyor

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Erzurum'da tasarladığı otomobil alkol kokusu olunca kesinlikle çalışmıyor. Bununla birlikte emniyet kemeri takılmayınca araba hareket etmiyor.

Erzurumlu Ebubekir Taşbaşı'nın tasarladığı araba alkol kokusunda çalışmazken, emniyet kemeri takılı olmayınca da hareket etmiyor. Taşbaşı'nın tasarladığı arabayı ise kendisinden başkası kullanamıyor. 

Yakutiye Mahallesi'nde yaşayan ve yaptığı buluşlarla “Dadaş Mucit” lakabı ile tanınan 57 yaşındaki Ebubekir Taşbaşı, Trafik Haftası için 93 model aracını yeniden tasarladı. Taşbaşı, aracına alkol ve cep telefonu sensörü ekledi. Sensörle araca alkol kokusuyla binildiğinde veya alkol içildiğinde motor otomatik olarak kendini kapatıyor ve koku araçta olduğu sürece çalışmıyor. Cep telefonu özel olarak tasarlanan aparattan çıkartıldığında da yine aracın motoru otomatikman kapanıyor. Bu aparatın amacı ise araçta cep telefonuyla konuşmayı engellemek. Bir diğer özellikte ise araç emniyet kemeri takılmadığı sürece çalışmıyor.

Öyle bir araba tasarladı ki sadece kendi kullanabiliyor

Böylelikle araç kişilere emniyet kemerini takma zorunluluğu getiriyor. Emniyet kemerine yerleştirilen ısı sensörlüyle emniyet kemerini arkadan taksanız dahi aracı kandıramıyorsunuz. Ve son olarak araçtaki sabit hız sensörü ile araç 95 kilometre hızı geçmiyor. Ebubekir Taşbaşı'nın daha önceden yaptığı çalışmayla da arabaya hırsız girdiğinde oluşan manyetik alanda koltuklar araç içerisindeki kişiyi sıkıştırıyor ve kaçmasını engelliyor. 
Öyle bir araba tasarladı ki sadece kendi kullanabiliyor


Ebubekir Taşbaşı, trafik kazalarını önlemek için akıllı bir araç geliştirdiğini ifade ederek, “Bu aracı bu şekilde tasarlamamın sebebi trafik kurallarına uyulması için. Araca telefon sistemi yaptım, bunun sebebi telefon konuşmasını engellemek. Araçta alkol sensörü var. Bu sistem de kokuya duyarlı. Sensör koku aldığı an ses çıkarıyor ve motoru kapatıyor. Hız sensörümüz var, bu da kazaları engelliyor. Emniyet kemerimizi ise takmadan aracı çalıştıramıyoruz. Benim böyle akıllı bir otomobil geliştirmemin sebebi trafik kazalarını engellemek” dedi. 
Öyle bir araba tasarladı ki sadece kendi kullanabiliyor


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