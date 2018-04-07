OYAK ve NYK Line’dan 110 milyon dolarlık imza
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri, uluslararası standartlarda 16 adet Ro-Ro terminali sahibi ve işletmecisi olan Nippon Yusen Kaisha (NYK Line) ile 110 milyon dolarlık ‘otomotiv odaklı Ro-Ro limanı’ yatırımına hazırlanıyor.
Kocaeli Körfezi’nde yer alan arazide, standartlarıyla ve kapasitesiyle dünyanın sayılı limanları arasına girmesi hedeflenen ‘OYAK Port’ için imzalar atıldı. İnşası 2018’de başlayacak olan limanın 2019’da hizmete girmesi planlanıyor. Yaklaşık 500 kişiye istihdam yaratacak olan ve uluslararası otomobil markalarının ihracat ve ithalat kapısı konumuna gelecek liman, Kocaeli’ne bağlı Körfez ilçesinin Yarımca bölgesinde 235 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek. Liman, yıllık 780 bin araç elleçleme kapasitesiyle sadece otomotiv sektörüne hizmet verecek.
OYAK Port’un yükselen otomotiv ihracatı hacminin yarattığı yeni ihtiyaçları ve talepleri karşılayacağını ifade eden OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, OYAK Port’un, uluslararası lojistik trafiğinin merkezi olmasının hedeflendiğini söyledi. OYAK Port’un doğu-batı arasında lojistik dağıtım merkezi (hub) olacağını belirten Erdem, “Uluslararası otomotiv ticaretinin liderleriyle yaptığımız görüşmeler neticesinde, yüzde 21’lik payla ihracat lideri olan otomotiv sektörünün, küresel standartlarda ve yüksek kapasiteli bir limana ihtiyacı olduğunu gördük. Ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik yaptığı yatırımlarla tanınan OYAK, her zaman olduğu gibi yine elini taşın altına koydu ve bugün ülkemize yeni bir katma değer sağlayacak olmanın onurunu yaşıyoruz” dedi.
“Nippon Yusen Kaisha olarak dünyadaki 17’nci otomotiv limanımızı Türkiye’de inşa etmekten dolayı heyecanlıyız” diyen NYK Line Otomotiv Grup Başkanı Koichi Chikaraishi, 2014 yılından bu yana yatırım amacıyla Türkiye’de partner aradıklarını ve iki yıl süren görüşmelerin ardından OYAK ile masaya oturduklarını söyledi. Chikaraishi, “OYAK’ın Türkiye’nin en köklü ve güçlü gruplarından biri olması bizi çok etkiledi. Bugün bu sözleşmeyi imzalamaktan dolayı gururluyum. OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri AŞ ile somut olarak bugün başladığımız işbirliğimizin güçlenerek devam etmesini diliyorum” dedi.
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