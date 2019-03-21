Son dakika... ÖTV ve KDV indirimlerinin süresi uzatıldı
Mobilya, otomobil, konut, motosiklet, tapu harcı ve ticari araçlarda ÖTV ve KDV indirimlerinin süreleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla uzatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı KDV ve ÖTV indirimlerinin devamına karar verildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan vergi indirimlerine göre motosiklet, konut, tapu harcı, ticari araç ve mobilyalarda vergi indirimlerinde süre uzatımına gidildi.
Tapu harçlarında yüzde 3’lük oran 31/12/2019 tarihine kadar devam edecek.
Vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan otomobillerde ÖTV oranı yüzde 45'ten yüzde 30'a, fiyatı 70 bin ile 120 bin arası olan araçlarda yüzde 50'den yüzde 35'e düştü. Otomobillerdeki ÖTV indirimi 30/06/2019 tarihine kadar uzatıldı.
Ticari araçlarda KDV oranı yüzde 1 olarak 30/06/2019 tarihine kadar sürecek.
Motosikletlerdeki 250 cc ve altında bulunanlar için ÖTV’nin sıfırlanması 30/06/2019 tarihine kadar sürecek.
Konutta KDV’nin yüzde 8 olarak uygulanması da 31/12/2019’a kadar devam edecek.
Evlenecekleri ve evini yenileyecekleri sevindiren bir diğer gelişme de mobilya tarafında yaşandı. Mobilyada yüzde 8 KDV, beyaz eşyada yüzde 0 ÖTV 30/06/2019 tarihine kadar uzatıldı.
Kararlar 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.
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