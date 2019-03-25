ÖTV ve KDV indirimleri ne zamana kadar uzatıldı?
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren beyaz eşya, mobilya ve otomobil gibi kalemlerde daha makul fiyatlarla satın almalara imkan sağlayan ÖTV ve KDV'de indirim süreleri uzatıldı. Bununla birlikte vatandaşlar ÖTV ve KDV indirimleri ne zamana uzatıldı? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte ÖTV ve KDV indirimleri ile ilgili detaylar...
Cumhurbaşkanı Kararı ile beyaz eşya, mobilya ve otomobil alımlarında kolaylık sağlayan ÖTV ve KDV indirimlerinde süre uzatılmasına gidildi. Vatandaşlar da indirimlerin ne zamana kadar uzatıldığını merak etmeye başladı. Peki, ÖTV ve KDV indirimleri ne zaman sona erecek? İşte o bilgiler.
ÖTV VE KDV'DE İNDİRİM SÜRELERİ
43 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, yer alan indirim süreleri şu şekildedir;
-Tapu harçlarında uygulanan oran indiriminin süresi 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmaktadır.
-Konut ve işyeri (bina ve bağımsız bölüm şeklinde olanlar) teslimlerinde uygulanan KDV oran indiriminin süresi 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmaktadır.
-Mobilya teslimlerinde uygulanan KDV oran indiriminin süresi 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.
-Tır çekicileri, minibüs, midibüs, otobüs, kamyon, kamyonet (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alanlar hariç) ve bazı özel amaçlı taşıtların teslimlerinde uygulanan KDV oran indiriminin süresi 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.
-Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan hafif ticari araçlar, 9 koltuklu binek araçlar, bazı hibrit araçlar ve 1600 cm³’ü geçmeyip özel tüketim vergisi matrahı 120.000 TL’yi aşmayan binek otomobillerinin ÖTV oranlarında uygulanan indirimin süresi 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmaktadır.
-Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan bazı mallar (beyaz eşyalar ve elektrikli küçük ev aletleri) için uygulanan %0 ÖTV oranı uygulamasının süresi 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmaktadır.
-Yakıt motorlu olan; motosikletler (mopetler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan benzeri tekerlekli taşıtlardan motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçmeyenler ile aynı taşıtlardan elektrik motorlu olup motor gücü 20 kW’ı geçmeyenler için uygulanan %0 ÖTV oranı uygulamasının süresi 30/6/2019 tarihine kadar uzatılmaktadır.
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