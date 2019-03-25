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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
25.03.2019 - 22:18, Son Güncelleme:

ÖTV ve KDV indirimleri ne zamana kadar uzatıldı?

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ÖTV ve KDV indirimleri ne zamana kadar uzatıldı?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren beyaz eşya, mobilya ve otomobil gibi kalemlerde daha makul fiyatlarla satın almalara imkan sağlayan ÖTV ve KDV'de indirim süreleri uzatıldı. Bununla birlikte vatandaşlar ÖTV ve KDV indirimleri ne zamana uzatıldı? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte ÖTV ve KDV indirimleri ile ilgili detaylar...

Cumhurbaşkanı Kararı ile beyaz eşya, mobilya ve otomobil alımlarında kolaylık sağlayan ÖTV ve KDV indirimlerinde süre uzatılmasına gidildi. Vatandaşlar da indirimlerin ne zamana kadar uzatıldığını merak etmeye başladı. Peki, ÖTV ve KDV indirimleri ne zaman sona erecek? İşte o bilgiler.

ÖTV VE KDV'DE İNDİRİM SÜRELERİ

43 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, yer alan indirim süreleri şu şekildedir;

-Tapu harçlarında uygulanan oran indiriminin süresi 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmaktadır.

-Konut ve işyeri (bina ve bağımsız bölüm şeklinde olanlar)  teslimlerinde uygulanan KDV oran indiriminin süresi 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmaktadır. 

-Mobilya teslimlerinde uygulanan KDV oran indiriminin süresi 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır. 

-Tır çekicileri, minibüs, midibüs, otobüs, kamyon, kamyonet (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alanlar hariç) ve bazı özel amaçlı taşıtların teslimlerinde uygulanan KDV oran indiriminin süresi 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır. 

 -Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan hafif ticari araçlar, 9 koltuklu binek araçlar, bazı hibrit araçlar ve 1600  cm³’ü geçmeyip özel tüketim vergisi matrahı 120.000 TL’yi aşmayan binek otomobillerinin ÖTV oranlarında uygulanan indirimin süresi 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmaktadır.

-Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan bazı mallar (beyaz eşyalar ve elektrikli küçük ev aletleri) için uygulanan %0 ÖTV oranı uygulamasının süresi 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmaktadır.

 -Yakıt motorlu olan; motosikletler (mopetler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan benzeri tekerlekli taşıtlardan motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçmeyenler ile aynı taşıtlardan elektrik motorlu olup motor gücü 20 kW’ı geçmeyenler için uygulanan %0 ÖTV oranı uygulamasının süresi 30/6/2019 tarihine kadar uzatılmaktadır.

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