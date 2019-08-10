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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU
10.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Oturalım konuşalım

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Oturalım konuşalım

İşverenlerin işsizlik maaşının artması ve koşulların kolaylaşması yönündeki çağrısından sonra Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da, “Oturup konuşalım” dedi. Atalay, “İşsizlik maaşı milyonlarca insanı yakından ilgilendiren bir konu. Sosyal taraflar bunu istiyorsa, aynı masa etrafında oturup konuşalım ve insanlarımızı rahatlatalım” dedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol’un işsizlik maaşının arttırılması ve işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarının kolaylaştırılması gerektiği ve ikale gibi durumlarda da işsizlik maaşı verilmesi önerisini değerlendiren Atalay, “Biz de yıllardır bu konuların konuşulmasını ve gerçek amacı işsizleri korumak olan işsizlik sigortası fonunun bu amaç doğrultusunda kullanılmasını istiyoruz” dedi.

HERKESİ RAHATLATIR

Fonda 130 milyar lira biriktiğini ancak fondan en az yararlanan kitlenin işsizler olduğunu vurgulayan Atalay, Hürriyet’e şunları söyledi: “Fonda işçi-iveren primleriyle, devlet katkısı üzerinden 130 milyar dolarlık bir büyüklüğe gelindi. Ancak fon her türlü harcama yapıldığında, ne hikmetse akla gelen ilk kalem oluyor. Madem öyle önce işsizleri de düşünelim ve onlara yapılacak ödemeleri arttıralım. Bu herkesi rahatlatır. İşveren temsilcileri de böyle bir talep gündeme getirdiğine göre, aynı masanın etrafında toplanıp müzakere edelim. Fonun dengelerini de bozmayacak şekilde iyileştirme yapalım. Bütün bu sorunların oturulup konuşulması gerekiyor.”

 

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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