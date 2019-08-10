Oturalım konuşalım
İşverenlerin işsizlik maaşının artması ve koşulların kolaylaşması yönündeki çağrısından sonra Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da, “Oturup konuşalım” dedi. Atalay, “İşsizlik maaşı milyonlarca insanı yakından ilgilendiren bir konu. Sosyal taraflar bunu istiyorsa, aynı masa etrafında oturup konuşalım ve insanlarımızı rahatlatalım” dedi.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol’un işsizlik maaşının arttırılması ve işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarının kolaylaştırılması gerektiği ve ikale gibi durumlarda da işsizlik maaşı verilmesi önerisini değerlendiren Atalay, “Biz de yıllardır bu konuların konuşulmasını ve gerçek amacı işsizleri korumak olan işsizlik sigortası fonunun bu amaç doğrultusunda kullanılmasını istiyoruz” dedi.
HERKESİ RAHATLATIR
Fonda 130 milyar lira biriktiğini ancak fondan en az yararlanan kitlenin işsizler olduğunu vurgulayan Atalay, Hürriyet’e şunları söyledi: “Fonda işçi-iveren primleriyle, devlet katkısı üzerinden 130 milyar dolarlık bir büyüklüğe gelindi. Ancak fon her türlü harcama yapıldığında, ne hikmetse akla gelen ilk kalem oluyor. Madem öyle önce işsizleri de düşünelim ve onlara yapılacak ödemeleri arttıralım. Bu herkesi rahatlatır. İşveren temsilcileri de böyle bir talep gündeme getirdiğine göre, aynı masanın etrafında toplanıp müzakere edelim. Fonun dengelerini de bozmayacak şekilde iyileştirme yapalım. Bütün bu sorunların oturulup konuşulması gerekiyor.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle